Как протестовали белорусы вечером 1 февраля 1.02.2021, 23:25

Акции протеста прошли в разных уголках страны.

Белорусы вышли на протесты вечером 1 февраля.

«Вместо наших ребят в Сирию пусть едет ОМОНа отряд!» - передают жители Жодино с вечерней прогулки.

Полоцк передает привет соседям из Новополоцка.

Жители агрогородка Замосточье в очередной раз вышли погулять.

Белорусы записали видео в поддержку медика Сергея Бровки.

«Спасать и лечить для врача - это норма. За убеждения сидеть - не норма!»

Напомним, хирурга Сергея Бровку, который работает в 10-й городской клинической больнице в Минске, задержал ГУБОПиК 29 января.

В Ратомке сегодня прошла акция в поддержку сотрудников «Пресс-клуба», у которых 22 декабря в офисе и дома прошли обыски. Несколько человек были задержаны и находятся за решеткой.

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