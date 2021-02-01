Как протестовали белорусы вечером 1 февраля
- 1.02.2021, 23:25
Акции протеста прошли в разных уголках страны.
Белорусы вышли на протесты вечером 1 февраля.
«Вместо наших ребят в Сирию пусть едет ОМОНа отряд!» - передают жители Жодино с вечерней прогулки.
Полоцк передает привет соседям из Новополоцка.
Жители агрогородка Замосточье в очередной раз вышли погулять.
Белорусы записали видео в поддержку медика Сергея Бровки.
«Спасать и лечить для врача - это норма. За убеждения сидеть - не норма!»
Напомним, хирурга Сергея Бровку, который работает в 10-й городской клинической больнице в Минске, задержал ГУБОПиК 29 января.
В Ратомке сегодня прошла акция в поддержку сотрудников «Пресс-клуба», у которых 22 декабря в офисе и дома прошли обыски. Несколько человек были задержаны и находятся за решеткой.