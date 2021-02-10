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Госдеп США: У нас нет информации относительно планов посла Фишер ехать в Беларусь

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  • 10.02.2021, 8:27
  • 6,267
Госдеп США: У нас нет информации относительно планов посла Фишер ехать в Беларусь

Верительные грамоты Лукашенко могут быть и не вручены.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не стал раскрывать планы назначенного посла США в Беларуси Джули Фишер по воду приезда в нашу страну. Об этом он рассказал во время брифинга для прессы 9 февраля.

Неда Прайса спросили, «планирует ли новый посол отправиться Минск и передать верительные грамоты Александру Лукашенко» или же Вашингтон на данный момент «в большей степени видит ее как своего рода посланника к оппозиции».

На это пресс-секретарь Госдепа заявил, что назначенный посол Джули Фишер действительно на прошлой неделе посещала европейские страны-партнеры.

«Мы здесь находимся в тесной координации с европейскими партнерами в этом вопросе. У меня нет для вас никаких новостей относительно ее планов, каких-либо планов о поездке в Беларусь. Я думаю, мы можем многое сделать для поддержки народа Беларуси из этого здания, а также в тандеме с нашими партнерами по всему европейскому континенту», — сказал Прайс.

Напомним, посол США в Беларуси Джули Фишер с 1 по 8 февраля посещала несколько европейских городов, где встречалась с партнерами из правительств, научных кругов и гражданского общества «для обсуждения предпринимаемых ими усилий, а также для путей совместной работы для поддержки стремлений белoрусского народа к сохранению суверенитета и независимости, а также укреплению демократии и повышению благосостояния». 4 февраля она встретилась со Светланой Тихановской, а 6 февраля Тихановская и Фишер вместе возложили венки к месту погребения Калиновского.

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