закрыть
10 февраля 2021, среда, 12:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Британии обнаружили вызывающие беспокойство два новых варианта COVID-19

5
  • 10.02.2021, 8:31
  • 2,908
В Британии обнаружили вызывающие беспокойство два новых варианта COVID-19

Новые мутации выявили в Бристоле и Ливерпуле.

Британские ученые зафиксировали уже 76 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который мутировал в двух направлениях, сообщает Sky News.

Новые мутации выявили в Бристоле и Ливерпуле. Причем беспокойство специалистов вызывает именно бристольский вариант SARS-CoV-2. Эксперты консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам считают, что этот штамм может быть не только более заразным, но сможет также по-особому взаимодействовать с вакциной и противодействовать ей.

Издание уточняет, что пока это только опасения. Исследователи считают, что люди, получившие вакцину, будут защищены от тяжелых последствий этих форм SARS-CoV-2. Представители системы здравоохранения также заявили изданию о высокой степени уверенности в том, что вакцина сохранит свое действие и против этих вариантов вируса.

По информации собеседников издания, сейчас в мире существуют четыре штамма коронавируса, которые вызывают беспокойство ученых: два британских, один из Южной Африки и один из Бразилии.

В январе ученые из Университета штата Огайо сообщили, что обнаружили два новых штамма вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Они предположили, что оба варианта могли сформироваться на территории США. Как и «британский» штамм, который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является более заразным, чем ранее известные варианты SARS-CoV-2, эти версии вируса также передаются быстрее, полагают исследователи. Но ученые не считают, что новые штаммы повлияют на эффективность вакцин.

Главные эпидемиолог ЮАР Салим Абдула Карим в январе сообщил, что появившийся в этой стране в декабре штамм коронавируса более агрессивный и заразный. Новый штамм, получивший название 501. V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится, установили ученые. В результате вирус заразнее предыдущих мутаций примерно на 50%, сообщил эпидемиолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич