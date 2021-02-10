В Британии обнаружили вызывающие беспокойство два новых варианта COVID-19 5 10.02.2021, 8:31

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Новые мутации выявили в Бристоле и Ливерпуле.

Британские ученые зафиксировали уже 76 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который мутировал в двух направлениях, сообщает Sky News.

Новые мутации выявили в Бристоле и Ливерпуле. Причем беспокойство специалистов вызывает именно бристольский вариант SARS-CoV-2. Эксперты консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам считают, что этот штамм может быть не только более заразным, но сможет также по-особому взаимодействовать с вакциной и противодействовать ей.

Издание уточняет, что пока это только опасения. Исследователи считают, что люди, получившие вакцину, будут защищены от тяжелых последствий этих форм SARS-CoV-2. Представители системы здравоохранения также заявили изданию о высокой степени уверенности в том, что вакцина сохранит свое действие и против этих вариантов вируса.

По информации собеседников издания, сейчас в мире существуют четыре штамма коронавируса, которые вызывают беспокойство ученых: два британских, один из Южной Африки и один из Бразилии.

В январе ученые из Университета штата Огайо сообщили, что обнаружили два новых штамма вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Они предположили, что оба варианта могли сформироваться на территории США. Как и «британский» штамм, который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является более заразным, чем ранее известные варианты SARS-CoV-2, эти версии вируса также передаются быстрее, полагают исследователи. Но ученые не считают, что новые штаммы повлияют на эффективность вакцин.

Главные эпидемиолог ЮАР Салим Абдула Карим в январе сообщил, что появившийся в этой стране в декабре штамм коронавируса более агрессивный и заразный. Новый штамм, получивший название 501. V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится, установили ученые. В результате вирус заразнее предыдущих мутаций примерно на 50%, сообщил эпидемиолог.

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