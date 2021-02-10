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Екатерина Снытина: Горжусь белорусами и хочу помочь своему народу

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  • 10.02.2021, 8:41
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Екатерина Снытина: Горжусь белорусами и хочу помочь своему народу
Екатерина Снытина
фото: Прессбол

Лидер женской сборной Беларуси по баскетболу призвала ничего не забывать и продолжать борьбу.

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина дала интервью изданию HuffPost, в котором рассказала о ситуации в стране.

«Ситуация в Минске сейчас тяжелая, по всей стране до сих пор идут аресты за гражданские протесты, любого на улице могут остановить и увезти. Это ужасно!

Спортивное сообщество, как и гражданское общество, поляризовано. Многие спортсмены прошли через тюрьмы. Часть из них теперь рассчитывает на солидарность людей, чтобы продолжать тренировки, потому что спортсмены были исключены из национальных команд. Но есть и другая часть спортивного сообщества, которая живет своей жизнью, как будто ничего не происходит за окном.

В женской баскетбольной сборной так: одни борются за справедливое общество, другие просто живут своей жизнью. Кто-то молчит, кто-то ругается. В воздухе висит напряжение: у каждого болит сердце. Теперь мы, игроки, выходим на площадку в форме с флагом страны, которая сильно страдает.

Всей своей карьерой я обязана белорусскому народу: я хочу помочь им, когда они больше всего в этом нуждаются. Я многое у них взяла, и пора отдавать. На вырученные средства по результатам аукциона [медаль была продана на $10010] я смогу помочь тем, кто пережил очень тяжелые времена, потому что выразил свою гражданскую позицию.

Я играю для своих людей: потому что это то, что поддерживало меня все эти годы и без чего меня бы здесь не было. Я горжусь белорусами. Все видели, сколько насилия было совершено, сколько смертей: люди не могут пойти домой и сделать вид, что ничего не произошло. Это просто невозможно забыть», – заявила Снытина.

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