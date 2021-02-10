закрыть
10 февраля 2021, среда, 12:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«У власти появилась нешуточная проблема Румаса — носителя не одной тайны»

25
  • 10.02.2021, 8:56
  • 22,160
«У власти появилась нешуточная проблема Румаса — носителя не одной тайны»
Сергей Румас
Фото: ctv.by

После выезда в Великобританию человека, который был вторым лицом в Беларуси, ход событий может приобрести новые нюансы.

Белорусский историк и публицист Анатолий Сидоревич прокомментировал новое «дело банкиров» и ситуацию с отъездом экс-премьера Беларуси Сергея Румаса за пределы страны.

«Когда Виктор Бабарико заявил о своих президентских амбициях, я написал приблизительно так: быть не может, чтобы за Бабарико не стояли наши финансисты.

У меня, пинского полешука, уважительное отношение к нашим финансистам не только потому, что не один из них оканчивал Пинский учетно-кредитный техникум, но и потому, что многие из них действительно грамотные люди. Я не могу не относиться с уважением к наставнику многих наших финансистов Станиславу Богданкевичу.

Когда Василия Матюшевского назначили вице-премьером, мне было жаль его: чтобы развернуться, чтобы плодотворно работать, ему надо было занимать такую должность не при этом режиме. Я знал, что долго в кресле премьера не пробудет Сергей Румас, потому что он слишком умен для такой должности при этом режиме.

Так вот, написал я, что за Бабарико, вероятно, стоят финансисты, а назавтра появился указ об освобождении финансиста от должности премьер-министра», — пишет Сидоревич.

Он считает, что из «компетентных органов» до ушей бывшего премьера дошла информация, что под него копают. И он оказался в Лондоне.

«У хозяина Дворца Независимости появилась новая, и нешуточная, проблема — проблема Румаса, носителя не одной тайны, знатока истинной ситуации в экономике и финансах Беларуси, клановых связей, черных дел, а главное — человека со связями и с хорошей репутацией», — считает Анатолий Сидоревич.

«После выезда в Великобританию человека, который был вторым лицом в Беларуси, ход событий здесь может приобрести новые нюансы. Подчеркиваю: может», — пишет публицист.

Он напоминает, что в Беларуси остаются жена и младшие дети Сергея Румаса. Но использование их для давления «таит в себе опасность для самой власти», — считает Сидоревич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич