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Любит путешествовать и работает «медведем»: новые факты о белорусе, который толкал автобус в Варшаве

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  • 10.02.2021, 8:59
  • 8,575
Любит путешествовать и работает «медведем»: новые факты о белорусе, который толкал автобус в Варшаве

Дмитрий Салогуб решил «попробовать себя», уехав в Европу, и у него получилось.

Видео, где белорус толкает на скользкой варшавской улице пассажирский автобус, чтобы тот смог заехать на горку, вызвало у наших читателей позитивные эмоции, улыбки, а заодно вопрос: кто этот отзывчивый земляк?

Портал tut.by отыскал парня — это 28-летний минчанин Дмитрий Салогуб, который подался в Европу «пробовать себя».

Фото Дмитрия из Instagram

— Вы уже, наверное, пятнадцатые из СМИ, кто мне сегодня звонил. Просят рассказать о себе и белорусы, и поляки, — говорит Дмитрий. Впрочем, парень относится к внезапно свалившейся на него славе спокойно: сегодня она есть, а завтра такого внимания уже не будет. Он согласился рассказать о своей жизни, о том, как попал в Польшу, и не «постанова» ли то видео с толканием автобуса.

Дмитрий Салогуб по профессии электрик. После колледжа он поступил в университет, но, отучившись три с половиной года, ушел: очень уж тяжело было оплачивать учебу, тем более что парня воспитывала одна мама. Потом он работал в сфере складской логистики. Параллельно у него появилось хобби — выступать перед людьми в костюмах ростовых кукол. Увлечение денег особо не приносило, больше Дмитрия вдохновляло то, что он дарит восторг и радость людям. Позитивная реакция на выступление компенсировала даже трудности, которые переносил артист: тяжесть костюма, повышенная температура внутри него, усталость после представления.

Парень очень любит путешествовать: за свои 28 лет побывал в 19 странах. А летом 2020 года он и вовсе решил уехать в Европу, чтобы «попробовать себя». Открыл рабочую визу, собрал все свои костюмы для выступлений (а их у парня много, все вместе весят килограммов двадцать) и рванул в Нидерланды.

— Я знал, что на той работе, для которой я открывал визу, работать не буду. Решил, что на месте найду, чем заниматься. По дороге познакомился с девушкой, которая живет в Берлине. Она говорила, что лучше ехать в Германию, но я ее не послушал.

В Нидерландах парень пробыл всего два дня: при попытке выступить в костюме на улице к нему подошла полиция и предупредила, что из-за коронавируса такие представления в стране запрещены, да и к тому же для них нужно получать специальное разрешение.

— Поехал в Берлин, начал выступать там. Но и в Германии на эту деятельность необходимо разрешение, а иностранцам его не дают. Как-то даже полицейские оштрафовали меня на 55 евро, забрав костюм. Отдали только тогда, когда я выплатил штраф.

После этого белорус решил перебраться в Польшу. В Варшаву он приехал в декабре прошлого года. Однако решил: выступления это хорошо, но нужно бы и профессию какую-нибудь освоить, поэтому пошел на айтишные курсы.

— Не прогадал с выбором страны. Все же поляки по менталитету ближе всего к нам, белорусам. Радуются и дети, и взрослые, когда я выхожу к ним в костюме, никто меня не гоняет. Недавно выступал на акции в поддержку белорусов, хотя меня туда и не приглашали. Надел костюм огромного (почти четырехметрового) белого медведя и пришел потанцевать, хвостиком помахать. Понятно, что денег за это я не брал, все делал ради удовольствия.

Дмитрий говорит, что голодным он не ходит: заработанных денег хватает на продукты, оплату учебы, проживание. Правда, с жильем в польской столице непросто: очень дорого. Поэтому сейчас он ищет арендную квартиру, а также мечтает найти постоянную работу.

— Вот придет весна, надеюсь, что будет с этим проще. Может, получится устроиться курьером, например развозить на велосипеде пиццу. Убью двух зайцев: и заработаю, и вес скину.

Про случай с толканием автобуса Дмитрий говорит совершенно просто и обыденно: «Да, помог, а что тут такого». Больше парня удивило то, что отзывчивым оказался он один.

— Этот автобус можно было легко втроем толкнуть. А так все смотрят, теряют время в пробке, но никто не выходит. Я взял, да и начал один его толкать. Смотрели на меня странно или нет — я не знаю, мне все равно, потому что поступаю так, как считаю нужным.

После того как отзывчивого белоруса показали на видео, ему стали поступать предложения о помощи. Например, языковая школа Polish for Belarus предложила бесплатно обучить его польскому языку. Уже со следующей недели парень приступает к занятиям.

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