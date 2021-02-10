Виктор Бабарико: Мы совершили первый шаг к большой победе 21 10.02.2021, 9:30

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Виктор Бабарико

Фото: babariko.by

Эксклюзивное интервью политика из СИЗО КГБ.

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был одним из основных соперников Лукашенко в начале президентской кампании 2020 года, однако принять участие в выборах в качестве кандидата на пост главы государства Бабарико не смог - в июне его задержали, и вот уже почти восемь месяцев он содержится в СИЗО КГБ.

Deutsche Welle удалось получить от Виктора Бабарико, находящегося за решеткой, письменные ответы на несколько вопросов, в которых он поделился своим видением ситуации в Беларуси. Издание опубликовало их с незначительными сокращениями.

- На вашей первой пресс-конференции 20 мая 2020 года вы назвали "мифотворчеством" массовые репрессии в Беларуси. Как вы сейчас оцениваете происходящее в стране?

- Сразу скажу, мои ответы опираются на очень скудную информацию. Почти 8 месяцев я нахожусь в физической и коммуникационной изоляции, большую часть новостей получаю из белорусского телевидения - а его просмотр можно приравнять к моральным пыткам.

Но даже в таком положении могу сказать, что происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически - это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа. И даже не важно, какой по количеству эта часть является - большинством или нет. Самое страшное, что она касается всех слоев населения.

Эту войну могут превратить в гражданскую два момента. Во-первых, спешное подведение под свои действия законодательной базы через ужесточение наказания за простейшее выражение мнения. А во-вторых, вовлечение в борьбу простого гражданского народа (чиновников, госслужащих, работников коммунального хозяйства и так далее), вынужденных выполнять приказы и должностные обязанности, вступая в столкновение с такими же гражданами страны.

Но расколотое общество не слепишь. Нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета. Каждый должен понимать, что индивидуальная ответственность за совершение действия не уходит, даже если кто-то скажет, что берет на себя все грехи за отдельные приказы и распоряжения.

Я не говорю про уголовное преследование. Есть более важная оценка - наших детей и внуков. В жизни не встречал ни одного человека, гордящегося предками, которые участвовали в насилии против простых людей.

- Есть мнение, что ваше выдвижение кандидатом в президенты возбудило общество и стало толчком для политизации и борьбы с режимом Лукашенко. Что вы скажете на этот счет?

- Мрачно пошучу: оно точно возбудило против меня уголовное преследование. А если серьезно, то мне всегда сложно оценивать свои поступки и их влияние на других, пусть это делают люди сами.

Я же скажу, чем бы я очень гордился и чего бы очень хотел - видеть результаты своих действий. Так уж получилось, что я застал только начало процесса пробуждения и раскрытия наших людей. Я не видел сияющих глаз и счастливых улыбок многотысячных участников цепочек солидарности и маршей свободы. Но если хоть малая часть этих людей считает, что я им чем-то помог, то для меня это наивысшая похвала. Быть сопричастным к возрождению нации, к пробуждению в человеке самых ценных его качеств - значит не зря прожить жизнь.

Однако мне кажется, что происходящее сейчас в Беларуси - это не борьба с режимом Лукашенко. Я вообще сторонник действий не "против", а "за". Сегодняшние события я оцениваю как борьбу за новую Беларусь, за лучшего человека, за будущую счастливую жизнь - не только нашу, но и будущих поколений.

- Почему, на ваш взгляд, несмотря на то, что протесты продолжаются полгода, белорусский народ все еще не сменил режим Лукашенко?

- Режим действующей сегодня власти - это не один человек, а совокупность людей, готовых жить в атмосфере лжи и вынужденной беспомощности. Это аналог добровольного личностного рабства, которое не умирает при исчезновении рабовладельца. Человек не становится свободным по приказу или разрешению сверху.

Нам долгие годы внушали мысль, что мы недостойны или неспособны быть ответственными за свою судьбу, что нам нужны контроль и руководство, ведь мы "народец", живущий на "клочке земли", окруженной врагами. Основным достижением и гордостью считалось что мы бедные, но не нищие, что наши знания и способности не нужны нигде и никому, кроме как внутри страны. Что цель жизни - стабильность с "чаркай и шкваркай".

Но 2020 год показал лживость этого утверждения. Мы увидели, что огромное количество людей не согласны с такими ценностями и целями - именно это я считаю победой или первым шагом к большей победе. Многие люди совершили очень важную личностную победу: завоевать свое право называться человеком с чувством собственного достоинства, готового взять ответственность за свою судьбу и судьбу своих детей на себя.

Нам не хватило чуть-чуть времени, чтобы повзрослеть как нация. Никто не ожидал, что в XXI веке в центре Европы за такие общечеловеческие ценности, как самоуважение, право на правду и мирный протест, последует такая неадекватно жестокая реакция.

Сейчас у нас посттравматический шок. Он обязательно пройдет, и я верю, что все у нас будет хорошо.

- Что самое важное вы вынесли из встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября 2020?

- Я всегда стараюсь придерживаться простого принципа: судить по делам, а не по словам. Поэтому могу сказать, что сценарий, изложенный в романе "Осень патриарха", реализуется (в Беларуси. - Ред.) очень близко к тексту.

В целом, я еще раз убедился в общественно известной истине, которую доказала система в демократических странах. Выборные посты должны занимать люди, у которых есть куда возвращаться после потери власти. Иначе для таких людей возникает знак равенства между должностью и счастьем в жизни. А иногда и такое равенство: власть = жизнь. В таком случае борьба за власть превращается в борьбу за жизнь - и в такой битве пленных не берут. Вызывает оптимизм только то, что для таких людей каждый следующий день приближает их к худшему, а остальных - к лучшему.

- Лукашенко говорил, что в Беларуси пытались устроить мелкобуржуазную революцию, но сейчас революции в стране нет, потому что нет революционеров, готовых идти на все. Вы поддерживаете это утверждение?

- Как бы это ни показалось странным, но это правда, и это хорошо. Я никогда не любил революции и их лозунг - "разрушить до основания, а затем…". То, что мы наблюдали в Беларуси - ускоренная эволюция. Мы на невероятной скорости проходим процесс формирования самосознания себя как личностей, а также объединения людей в нацию.

Как итог - требования нового, запрос на иную систему управления.

Хоть и спорный, но для меня все же верный путь, нежелание проливать чужую кровь ради собственных, хоть и благих целей. А это и подразумевает утверждение - готовность на все. Наш народ не опустился до такой мерзости, которую продемонстрировала власть. Мы не запятнали своих рук чужой кровью. Новая Беларусь должна строиться не на крови, хоть старая удерживается именно насилием и жестокостью. Именно добро обеспечит счастливое будущее страны.

И про мелкобуржуазность тех, кто стремится к изменениям, все абсолютно верно: люди устали жить на грани нищеты и бедности. "По 500" (долларов в месяц зарплата. - Ред.) - недостижимая и "сияющая Шамбала" - набила оскомину. Мы хотим стать "мелкими буржуа". Только в современном мире таких людей называют "средний класс", и они составляют основу и опору всех цивилизованных и высокоразвитых стран.

- Как дальше будет развиваться ситуация в стране?

- Это один из самых сложных вопросов для человека, который получает 90% информации, насыщенных исключительно ложью, страхом и ненавистью (то есть из гостелевидения). Но, мне кажется, вариантов только два. Либо новая Беларусь, экономически и политически независимая, либо прекращение существования фактически независимой страны (пусть даже юридически и сохраняющей свой статус) путем включения нас в орбиту чьего-нибудь "мира".

Выбирать одну из этих дорог придется в ближайшее время - экономика не позволит долго длить нынешнее состояние. Когда-то было сказано очень точно: "Политика есть концентрированное выражение экономики". Поэтому крайняя точка - 2025 год, но хотелось бы думать, что это фантастически долгий срок. Я за первый вариант.

- Вы все еще хотите стать президентом в будущей новой Беларуси?

- Я всегда говорил, что мое решение не было продиктовано именно целью стать президентом. Президентство - это инструмент и возможность участвовать в изменениях в стране. Я исходил из того, что предлагал свою кандидатуру как нанятого менеджера со своим опытом и видением. Но после событий 2020 года я понял, что изменения, происходящие в наших людях и показавшие всю невероятную талантливость, искренность и достоинство белорусов как нации, сильно сместили акценты и требования к тому человеку, который мог бы хотя бы и на некоторое время представлять интересы нашего народа.

Поэтому мне бы очень хотелось быть достойным такого народа. Тех, кто, несмотря на всю несправедливость и жестокость, сохранили свою чистоту. Я понимаю, что последний год дал нам много молодых и достойных людей, которые вполне способны претендовать на роль лидера. Так что моего желания и раньше было недостаточно, а теперь и требования сильно выросли. Но при сохранении запроса на мое видение путей развития страны у меня остается готовность предоставить все свои умения и навыки. Предложение с моей стороны есть, но будет ли на это спрос - "будем посмотреть".

- Что бы вы хотели сказать или пожелать протестующим белорусам?

- Я хочу обратиться не только к протестующим белорусам. Мне хотелось бы, чтобы эти слова прочитали все граждане нашей страны. Каждый из вас уникален и имеет право на собственное мнение. Все вместе мы формируем наше государство и нацию, которая тоже уникальная и имеет право на выбор собственного пути. Но каждая уникальность имеет общие ценности, для человека - это нерушимое право свободы выбора, уважения к личности и ценности жизни.

В нашей стране, к сожалению, сложилась ситуация, когда отношение к этим ценностям разделило всех на три категории. Тех, кто осознают эти вещи и готовы для их реализации совершать активные действия. Тех, кто согласен с необходимостью иметь подобную систему ценностей, но из-за страха не готов что-либо для этого делать. А также тех, кто считают себя не вправе рассуждать об этом, и просто ожидают счастья, которое им обещают другие. И хочу обратиться к каждой из этих категорий моих соотечественником.

Я преклоняюсь перед теми, кто осознал себя хозяином судьбы и чувствует свою сопричастность и единство со всем человечеством. Вы настоящие личности, вы свет добра и свободы. Те испытания, через которые проходите вы и ваши близкие, сторицей окупятся и оправдаются вовлечением и вдохновением других граждан Беларуси. Не останавливайтесь! Легким бывает только путь в рабство. Иногда свобода требует твердости и непреклонности. Но она точно стоит того.

Я понимаю нерешительность тех, кто боится потерять уют и спокойствие своего мирка. Но нужно понимать, что сегодня выбор стоит не между лучшей или хорошей жизнью, не между плохим и хорошим. Это выбор для последующих поколений - сделать шаг вперед к лучшей доле. И для этого шага даже не нужно выйти на борьбу, достаточно просто не совершать подлых и противозаконных поступков.

Помните слова Черчилля: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор".

И я также хочу, чтобы задумались те, кто считает, что ответственность за преступления и безнравственные поступки будет оправдана словами "нам приказали" и "что мы могли сделать?". Никогда в истории подчиненность не смывала крови с рук убийц. В сегодняшних обстоятельствах успокаивающая мысль "я старался смягчить жестокость мер и распоряжений и служил своему народу” не является оправданием. Смягчать распоряжения, которые являются противозаконными и попирающими общечеловеческие принципы - все равно совершать преступления. Будущее неизбежно, и вопросы будут заданы каждому. Поэтому, может, лучше остаться вне команды, чем в команде совершающих или способствующих губительным для всех действиям.

Мы белорусы, мы должны быть вместе! Вместе - к лучшему!

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