закрыть
10 февраля 2021, среда, 12:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самое «секретное» оружие России оказалось не создано

17
  • 10.02.2021, 9:40
  • 10,857
Самое «секретное» оружие России оказалось не создано
Иллюстрационное фото

Крылатая ракета «Буревестник» так и останется мультфильмом?

Самым секретным суперооружием России оказалась крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем, пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Специалист напомнил, что данное оружие было представлено в марте 2018 года. «Из-за технологической уникальности она сейчас остается, наверное, наиболее секретной — о работах по ней в открытых источниках нет никакой информации. В западных изданиях сообщалось, что было выполнено несколько испытательных пусков прототипов изделия. Вероятно, до создания собственно системы вооружений пока еще далеко», — предполагает автор.

В декабре 2020 года в публикации «Военно-промышленного курьера» условием обнаружения применения «Буревестника» боевой частью мощностью две мегатонны (в тротиловом эквиваленте) называлось «внезапное исчезновение одного из крупных мегаполисов США вместе со всем населением».

В августе 2019 телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки, сообщил, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область), произошедший в том же месяце, случился во время попытки поднять ракету «Буревестник» со дна моря.

 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич