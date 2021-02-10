Байден может получить доступ к разговорам Трампа с Путиным, которые скрывались 5 10.02.2021, 9:56

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Джо Байден

Около десятка разговоров экс-президента США с главой Кремля пока остаются тайной.

Экс-президент США Дональд Трамп скрывал детали содержания телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Теперь у нынешнего главы Белого дома Джо Байдена есть к ним доступ, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, детали около десятка разговоров Трампа и Путина остаются тайной.

Советники Байдена хотят узнать, раскрывал ли Трамп секретную информацию или заключал ли конфиденциальные соглашения с Путиным.

В окружении Байдена не ответили на вопрос, ознакомился ли президент с содержанием бесед.

Издание пишет, что сами звонки не записывались, однако некоторые помощники Трампа, как правило, слышали и записывали детали разговора. Именно эту информацию и может получить команда Байдена.

26 января Джо Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор.

Лидеры обсудили вмешательство в американские выборы, серию кибератак на госучреждения США и арест оппозиционера Алексея Навального в России.

Во время разговора американский президент заявил, что США будут «твердо отстаивать защиту национальных интересов в ответ на враждебные действия со стороны России».

Байден также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины перед лицом российской агрессии.

После разговора в Кремле заявили о серьезных разногласиях в позициях Путина и Байдена по поводу российской агрессии на Донбассе.

По данным AP, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, а перед звонком Байден провел консультации с союзниками в Европе и НАТО.

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