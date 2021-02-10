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Украинский нардеп Алексей Гончаренко: У Лукашенко с психикой огромные проблемы

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  • 10.02.2021, 10:34
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Украинский нардеп Алексей Гончаренко: У Лукашенко с психикой огромные проблемы
Алексей Гончаренко

Украина должна занять более жесткую позицию по отношению к узурпатору.

9 февраля исполнилось полгода со дня выборов президента Беларуси и с момента начала Белорусской революции. . Об отношении украинской власти к ситуации в Беларуси, белорусских протестах и беженцах "Деловая столица" поговорила с народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко, руководителем межфракционной группы "За демократическую Беларусь". Сайт Charter97.org публикует фрагменты из интервью народного депутата Украины.

"ДС": Когда вы в июне 2020-го создавали депутатскую группу, предвидели такое развитие событий в Беларуси?

А.Г.: Было видно, что президентская кампания в Беларуси проходит не так, как проходила раньше. Было очевидно, что белорусское общество устало от Лукашенко. Масштабов, конечно, мы тогда не понимали, — но было понятно, что это будут уже настоящие выборы, а не выборы без выбора.

Когда же в июне был не допущен к выборам Сергей Тихановский, когда был задержан Бабарико, стало понятно, что в Беларуси могут произойти какие-то серьезные события. Никакой группы в украинском парламенте на тот момент не было, поэтому я выступил с такой инициативой. В нашу группу мы собрали представителей всех фракций, кроме ОПЗЖ. До президентских выборов мы больше наблюдали за ситуацией.

Когда прошли выборы и начались события белорусской революции, к сожалению, до сих пор так ничем и не завершившиеся, мы заняли активную позицию. В частности, предложили проект постановления Верховной Рады "О событиях в Беларуси". Я был его первым автором, но коллеги тоже подписали. Оно было, как мне кажется, намного более правильным, чем то, которое приняли в итоге. Мы предлагали прямо сказать: Украина не признает результаты выборов, оглашенные ЦИК Беларуси. То есть не признает Александра Лукашенко президентом. В конечном итоге парламентом было принято постановление с более мягкой формулировкой, в котором шла речь о фальсификациях и нарушениях на выборах, но вот этой фразы "не признаем выборы" не было.

Кстати, такие же группы "За демократическую Беларусь" работают в польском Сейме и литовском Сейме. Мы потом с ними состыковались и уже действовали в контакте с коллегами.

"ДС": Прошло полгода с 9 августа, даты самых драматичных событий в Беларуси. Почему Украина до сих пор четко не обозначила свою позицию?

А.Г.: Это проблема украинской власти, к сожалению. За внешнюю политику у нас отвечает президент. И проблема президента, что он так и не занял абсолютно четкую и ясную позицию. С одной стороны, слава Богу, Зеленский не поздравлял Лукашенко с победой. Целый ряд запланированных на президентском уровне контактов были отменены, включая запланированный на октябрь визит на Форум регионов в Гомель.

Де-факто украинская власть не признает Лукашенко. Де-юре такого заявления нет. Наша власть должна была занять более жесткую позицию с самого начала, проявить лидерство в этом вопросе для Европы и стать проводником такой политики. Более того: мы предлагали Киев как площадку для переговоров между Лукашенко и оппозицией. Понятно, что из этого ничего не вышло. И это при том что, нужно отдать должное, Лукашенко делал такие шаги навстречу Украине.

"ДС".: Какие?

А.Г.: Заигрывал с Украиной. Я напомню вам историю с "вагнеровцами". Это потом она закончилась ничем, а сперва Лукашенко же делал вид, что может якобы отдать "вагнеровцев" Украине. Он это активно заявлял.

Также Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Гордону, у которого большая аудитория в Украине. То есть пытался создать какую-то площадку, чтобы потом получить легитимность, в том числе признание от Украины.

Потом все это быстро превратилось в ничто: "вагнеровцы" уехали в Россию, а Лукашенко в своем стиле начал говорить о президенте Украины — мол, Володя ничего не понимает, неопытный. Да и вообще много глупостей об Украине — что здесь готовятся боевики, есть лагеря наемников.

Еще раз повторюсь: на высшем уровне связей и контактов нет, но напрямую назвать узурпатора узурпатором Зеленский так и не смог.

"ДС": Может, это связано с экономикой? Недавно был большой шум вокруг закупок электроэнергии в Беларуси, хотя они были довольно незначительными.

А.Г.: Но эти закупки стали уже довольно значительными — до 5% энергобаланса Украины. Беларусь — второй по протяженности государственной границы сосед Украины, есть давние экономические связи со времен Советского Союза, поэтому Беларусь — важный экономический партнер для Украины.

Украина сама, к сожалению, страна бедная. И экономика Украины, особенно учитывая коронакризис, находится далеко не в лучшем состоянии. Я думаю, что и это имело значение. Но все-таки накладывается внешнеполитическая нерешительность Зеленского. У меня было такое ощущение, что у Зеленского есть определенный как бы комплекс, такое как-то… не то, чтобы преклонение… перед Лукашенко.

"ДС": Сразу после 9 февраля два дня будет проходить Всебелорусское народное собрание. Мы узнаем, по крайней мере, планы Лукашенко. Можете сделать прогноз, что будет дальше?

А.Г.: Лукашенко тянет время, это очевидно. Судя по всему, его подталкивает Россия к каким-то изменениям в Конституции. Мы видим их планы: готовить какие-то новые политические силы, продвигать их в Беларуси. Россия тоже устала быть заложником одного человека — Александра Григорьевича, у которого, судя по всему, с головой есть серьезные проблемы.

Незабываемое видео, как Лукашенко ходит с сыном и с автоматом по президентскому дворцу, и вот это "крысы разбежались", когда летает над Минском, — все это показатели, что у него с психикой огромные проблемы. Он такой уже классический латиноамериканский диктатор. И Россию, я думаю, он тоже раздражает.

Просто здесь Путин — заложник внутриполитической российской ситуации. Он очень хорошо понимает, что после Лукашенко следующим будет он. Поэтому не может допустить, чтобы Лукашенко как авторитарный лидер ушел в результате народного восстания.

"ДС": За эти полгода в Украину переехало очень много белорусов. Здесь многократно поднимались вопросы какой-то помощи таким беженцам — изменения законодательства, облегчения устройства на работу. Но стратегически особо ничего не изменилось, кроме изменения сроков пребывания без визы.

А.Г.: Мы поднимали этот вопрос перед правительством, когда Украина в начале сентября закрывала полностью свои границы для всех иностранных граждан — тогда единственным исключением стали граждане Беларуси. Это было отдельно прописано в решении правительства в связи с событиями в Беларуси. Кроме того, большую работу провело Министерство цифровой трансформации, и условия для переезда белорусских айтишников очень удобные и удачные.

"ДС": Но это только айтишники!

А.Г.: Я не говорю, что все идеально, боже упаси. Но есть позитивные примеры, когда вопросы и перерегистрации, и сроков, и проживания решаются легко и просто. Поэтому какие-то подвижки есть. Но можно было бы сделать больше. Когда мы говорим об айтишниках, то Украине выгодно, чтобы белорусские айтишники оставались именно у нас. Это люди талантливые, которые создают продукт.

Да и не только айтишники. Умелых белорусов полным-полно, которые что-то делать умеют — предпринимателей, различных специалистов.

"ДС".: Будут ли какие-то инициативы выдвигаться в парламенте?

А.Г.: Подобные обращения мы писали и отправляли, пишем и сейчас. На законодательном уровне мы не видим, как изменить ситуацию. Потому что все, в принципе, регулируется решениями правительства, исполнительной власти. Вот с Министерством цифровой трансформации сложился лучший диалог, чем в целом с правительством. А так имеем то, что имеем.

Когда мы создавали наше объединение, то я как делегат Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы сказал, что готов выступить адвокатом, послом, извините, самопровозглашенным в какой-то мере, Беларуси в Совете Европы. Дело в том, что Беларусь — единственное государство европейского континента, которое не входит в Совет Европы. Россия входит, а Беларусь нет. По причине политики Лукашенко, наличия смертной казни и многих других моментов.

Но при этом понятно же, что Беларусь — это часть Европы. Поэтому площадка ПАСЕ важная. На январской сессии я поднимал тему Беларуси и на уровне кулуарного общения, и на уровне публичных выступлений, и на уровне инициатив. Предложил, — это было публично, — организовать постоянно действующую рабочую группу при Совете Европы по мониторингу ситуации в Беларуси. После этого у меня было личное общение с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которая тоже поддержала это предложение. И я очень надеюсь, что до мая мы эту инициативу реализуем — создадим какую-то совместную группу с представителями ПАСЕ и Комитета министров Совета Европы, которая будет в постоянном режиме мониторить ситуацию в Беларуси.

Тысячи белорусов сегодня живут в Польше, Литве, Украине. Эти страны — члены Совета Европы. А базовая задача Совета Европы — защита прав человека. Поэтому такая инициатива есть, и я очень надеюсь, что она будет реализована.

"ДС": И последнее: когда победит белорусская революция?

А.Г.: Это зависит от белорусов.

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