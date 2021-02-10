Ученые выдвинули новую теорию происхождения коронавируса 3 10.02.2021, 10:38

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Специалисты сравнили структуры шиповых белков SARS-CoV-2.

Ученые из Института Фрэнсиса Крика обнаружили важные структурные сходства между SARS-CoV-2 и коронавирусом панголинов, предполагая, что коронавирус панголинов может инфицировать людей, пишет healthinfo.ua.

Хотя считается, что SARS-CoV-2 произошел от коронавируса летучих мышей, его точный эволюционный путь все еще остается загадкой. Раскрытие его истории является сложной задачей, поскольку, вероятно, существует много неоткрытых коронавирусов летучих мышей, и из-за различий между коронавирусом летучих мышей и SARS-CoV-2 считается, что вирус мог передаваться людям по крайней мере через один другой вид.

В исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые сравнили структуры шиповых белков, обнаруженных в SARS-CoV-2, наиболее похожем в настоящее время идентифицированном коронавирусе, изолированном от малайских панголинов, которые были захвачены властями после контрабанды в Китай. Они обнаружили, что вирус панголина способен связываться с рецепторами как панголинов, так и людей. Это отличается от коронавируса летучих мышей, который не может эффективно связываться с рецепторами человека или панголина.

Антони Вробель, со-ведущий автор и научный сотрудник лаборатории структурной биологии процессов заболеваний в Крике, говорит:

«Проверяя, может ли спайковый белок данного вируса связываться с клеточными рецепторами разных видов, мы можем посмотреть, может ли вирус заразить этот вид теоретически. Здесь важно то, что мы показали две ключевые вещи. Во-первых, этот вирус летучих мышей вряд ли сможет заразить ящеров. А во-вторых, что вирус ящеров потенциально может заразить людей».

Но результаты подтверждают различные возможные сценарии того, как коронавирус перешел от летучих мышей к людям. Один из возможных путей заключается в том, что SARS-CoV-2 произошел от другого, неизвестного в настоящее время коронавируса летучих мышей, который может заразить панголинов, а затем перешел от этого вида к людям.

Альтернативно, RaTG13 или аналогичный коронавирус летучих мышей мог слиться с другим коронавирусом у другого промежуточного вида, кроме панголина.

Дональд Бентон, со-ведущий автор и научный сотрудник лаборатории структурной биологии процессов заболеваний в Крике, говорит:

«У нас до сих пор нет доказательств, подтверждающих эволюционный путь SARS-CoV-2 или окончательного доказательства того, что это вирус действительно прошел через панголинов к человеку».

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