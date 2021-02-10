Польша и Литва подтвердили поддержку белорусского народа

Польша и Литва подтвердили поддержку белорусского народа1
- 10.02.2021, 10:44
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Текущая ситуация в Беларуси является решающим моментом для демократии и суверенитета страны.
Вчера в Варшаве прошла встреча между заместителем МИД Польши Мартином Пшидачем и замглавы литовской дипломатии Мантасом Адоменасом.
Стороны согласились, что текущая ситуация в Беларуси является «решающим моментом для демократии и суверенитета страны», сообщает МИД Польши.
Литва и Польша будут вместе призывать Евросоюз как можно скорее опубликовать «Экономический план для демократической Беларуси».
Замглавы МИД Польши заявил, что Варшава продолжит поддерживать белорусское общество и независимые СМИ, оказывать помощь нуждающимся, добиваться, чтобы ЕС использовал свой авторитет и имеющиеся инструменты для поддержки белорусов.