Главу штабов Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск 2 10.02.2021, 11:22

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Леонид Волков

Сейчас политик находится за пределами РФ.

Следственный комитет РФ потребовал заочного ареста соратника Алексея Навального, главу сети штабов политика Леонида Волкова. Это следует из данных, опубликованных на сайте Мосгорсуда.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Волкова, которому инкриминируют вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста, объявили в межгосударственный розыск. Сейчас соратник Навального находится за границей.

9 февраля Волков в эфире «МБХ медиа» заявил, что очередные протестные акции в поддержку Алексея Навального запланированы на 14 февраля. 23 и 31 января, а также 2 февраля на акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране были задержаны более десяти тысяч человек.

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