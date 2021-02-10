Олег Дулуб о белорусских силовиках: Вспоминается история про Иуду, который предал за 30 сребренников 7 10.02.2021, 11:27

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Олег Дулуб

На этих деньгах лежит проклятье до седьмого колена.

Тренер «Крумкачоў» Олег Дулуб рассказал «Трибуне» о своем видении ситуации в нашей стране.

– Что в первые дни после выборов впечатлило вас больше всего?

– 10 августа мне позвонил двоюродный брат, который живет в Мозыре, и рассказал о том, что творилось в моем родном городе. Он возвращался домой на мотоцикле и видел, как восемь граждан в форме милиции ногами избивали одного человека. Рядом стояла пожилая пара, которая кричала им «фашисты». Тогда мой брат начал кружить вокруг них, чтобы отвлечь на себя внимание и спасти человека.

На следующий день, когда он уже ехал на машине, его остановили: «С вами хочет поговорить начальник РУВД». И брат видел, что там происходило внутри, потому что его задержали на три дня. Говорит, что его не трогали, но другим повезло меньше. Он рассказывал, что зашел в камеру и увидел в ней афроамериканца. Только оказалось, что это белорус, которого просто избили до посинения. Человеку сломали шесть или семь ребер, перебили ахилловы сухожилия! Как можно избивать людей до такого состояния?! Где честь мундира? Словарь Владимира Ивановича Даля определяет честь и как «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть», но также и как «условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое». Где все это, когда восемь человек бьют одного? Или когда субъект в черной форме без знаков различия с закрытым лицом угрожает гранатой 15-летнему подростку? Или когда майор милиции под камерами бьет наотмашь по лицу женщину среди белого дня?

Правильно сказала Ольга Хижинкова, что сейчас уже прошло время призывать силовиков к соблюдению присяги. Каждый из них сделал свой осознанный выбор и должен четко понимать, какие могут быть последствия. Не последствия в физическом мире, куда страшнее последствия другого порядка – духовные. В данном контексте всегда вспоминаю историю про Иуду, который предал Иисуса за 30 сребреников. Наверняка, по тем временам это были большие деньги, но на них была кровь. Когда Иуда понял, что сотворил, он вернул эту сумму и удавился. Уверен, подобные деньги прокляты у любого народа. Не собираюсь кого-то агитировать, но для себя сделал главный вывод, что на этих деньгах лежит проклятье до седьмого колена.

– Новости о том, что происходит в стране, выбивают вас из колеи?

– Уже адаптировался. Просматриваю новостные ленты и смотрю Euronews. Все чаще в прессе говорится про экстремизм и терроризм. Давайте разберемся в терминах. Зайдем в «Википедию» и прочитаем значения этих слов. Экстремизм – это приверженность крайним взглядам, использованию крайних мер для достижения своих целей. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения.

Терроризм – это политика, основанная на систематическом применении террора. Одна из его разновидностей – государственный терроризм. Этот термин используется для обозначения государственного насилия против гражданских лиц. Под актами государственного терроризма обычно понимают незаконные задержания, убийства, похищения, пытки и казнь граждан без суда и следствия, выполняемые сотрудниками силовых структур. Теперь сравните это с событиями, которые происходили в Беларуси. Есть убитые, есть раненые, есть покалеченные, но в отношении виновных не возбуждено ни одного уголовного дела. В то же время, когда человека сбивает машина, его обвинят в причинении вреда служебному транспорту.

– Вы понимали, что, подписав письмо за честные выборы и публично осудив насилие, вряд ли в ближайшее время найдете работу в Беларуси?

– Да, прекрасно понимал. Но как это все держать в себе? В нынешней ситуации, на мой взгляд, нельзя занимать какую-то половинчатую позицию. Сейчас молчание – знак согласия. Если человек не высказывается – он одобряет происходящее в стране. Для меня это не вопрос политики, а вопрос человеческой морали. Это мое видение ситуации, которое никому не навязываю.

Давайте сравним это письмо с другим письмом спортсменов. Во втором письме четко не сформулирована цель. Если оно противопоставляется письму Свободного объединения спортсменов, то подписанты второго письма, логически рассуждая, против всех шести изложенных в первом письме пунктов, а именно:

1. Против признания прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Против требования провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.

2. Против освобождения всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.

3. Против освобождения и реабилитации всех политических заключенных.

4. Против остановления противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов и проведения проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь.

5. Против выявления и наказания виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Против того, что руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.

6. Против оказания полноценной медицинской, психологической, правовой и материальной помощи всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

Но этого нет. Вместо конкретных слов размытые фразы.

Читаем далее: «Мы считаем неприемлемым и требуем прекратить настоятельные призывы к публичному выражению политических взглядов, а также ультимативные предложения присоединиться к определённому политическому мнению». Но я, повторюсь, не выражаю каких-то политических взглядов, для меня это вопрос человеческой морали. О какой политике идет речь? Снова обратимся к «Википедии». Политика – одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства в лице органов государственной власти и их должностных лиц, а также общественные институты реализуют свои цели и интересы. Это вопрос органов государственной власти и их должностных лиц. Пытки и избиения, вмешательство в личную жизнь, унижение чести и достоинства, убийство безоружных людей – это политика? Это вопрос человеческой морали. Опять же, никого не агитирую, а высказываю свое мнение.

Мы же все видели, как Елена Левченко разговаривала с Максимом Недосековым. Оказалось, что этот человек выступает за флаг. Подождите, флаг – это всего лишь символ. Он может иметь любой цвет, но при этом он останется куском ткани, если он не обладает духовной ценностью. Понятно, это символ, но символ народа, страны, людей, за которых ты выступаешь.

Второе письмо также призывает к отказу от демонстрации своей гражданской позиции. Но снова упускается важный момент – все спортсмены, которые хоть чего-то достигли, являются личностями. У каждого есть свое мнение, своя позиция, с которой можно соглашаться или нет. Каждый делает свой выбор, руководствуясь, прежде всего, одобрением или неодобрением происходящего вокруг. И самое главное, на мой взгляд, предпринята попытка расколоть спортивное сообщество. Этого никогда не было и, надеюсь, никогда не будет в будущем. Белорусы – единый народ.

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