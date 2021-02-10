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«Поездка в Гаагу после такого может стать несбыточной мечтой»

  • 10.02.2021, 11:38
  • 3,851
«Поездка в Гаагу после такого может стать несбыточной мечтой»

В какой из шикарных резиденцией заткнут в итоге узурпатора, предугадать нельзя.

На Черноморском побережье нашли уже второй путинский ледовый дворец, который расположен на территории закрытой резиденции, бывшей советской госдачи с бесполетной зоной, охраной ФСО и т.п.

Не успокоятся никак русофобы! А где, спрашивается, деду совершенствовать катание и тренировать броски, чтоб по 8 шайб залетало?!

Комплекс находится в поселке Олива, на юге полуострова.

Это всего в 10 минутах (даже без мигалок) на машине от печально знаменитой «дачи Горбачева» в Форосе, где во время путча 1991 года он был заперт своими бывшими соратниками, пишет телеграм-канал «Серпом По».

После аннексии Крыма эта «Государственная дача №11» или объект «Заря» перешли к Управделами президента РФ.

Форосская госдача, строительство которой, как уверяют, поддерживала жена генсека Раиса Горбачева, обошлась государству в 100 млн рублей (150 млн долларов по тогдашнему курсу). Сущие копейки по сравнению с размахом Кабаевой (или какой другой Кривоногих) во «Дворце Путина» в Прасковеевке, к тому же частном.

В какой из шикарных резиденцией или где-то еще запрут, заткнут в итоге узурпатора Путина предугадать нельзя. Выбор для финальной сцены у заговорщиков на порядок шире, чем у их предшественников из окружения генсеков и царей. Но то, что после этого (оставшись живым-здоровым) Обнуленный точно не сможет жить обычной частной жизнью, как тот же Горбачев, сомнений нет. Поездка в Гаагу после такого может стать несбыточной мечтой.

Так что катись, Вова! Пока. Финал один.

Соратники и кореша наверняка уже постелили на лед соломинку красную дорожку-коврик на всякий случай. На ней обязательно рано или поздно навернется тот, кто десятилетиями не видит дальше собственного носа и не слышит никого за гулом лизоблюдов и овациями плебса. Тот, кто из-за страха потери абсолютной власти готов заморозить страну репрессиями, разложить ее воровством и цинизмом, уничтожить все институты, начинать войны, тем самым доведя до банкротства и государство, и собственную власть. До той ситуации, когда руки упавшему диктатору не подаст никто, даже близкие дружки. Наоборот, подушками клюшками забьют.

Да и до встречи с ковриком нога у дряхлеющего в злобе и маразме режима может поехать в любой момент. «Аннушка масло уже купила, причем не только купила, но и пролила». То ли на Болотной, то ли на Манежке, то ли на Сахарова, то ли у Кремля, то ли у «Матросской тишины», то ли в Басманном или Химкинском суде, то ли на Дворцовой площади, то ли в Хабаровске, то ли Шиесе, то ли в Куштау, то ли в Екатеринбурге...

И Он обязательно наступит. Свалится с таким треском и грохотом, что вся королевская конница, вся королевская рать не сможет Шалтая-Болтая собрать.

Даже, если попытается.

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