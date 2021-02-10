Жители Боровлян напомнили лукашистам, что история имеет свойство повторяться

Жители Боровлян напомнили лукашистам, что история имеет свойство повторяться3
- 10.02.2021, 11:45
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Пускать своих слуг в расход — в стиле диктаторов.
Жители Боровлян провели акцию, на которой напомнили участникам антинародного шабаша, что история имеет свойство повторяться, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Съезд ВКП(б) 1934 года получил название «Съезд расстрелянных». Из 1956 его делегатов было репрессировано 1108 человек.
70% состава ЦК съезда были ликвидированы в 1937-39 гг», — заявили участники акции
Конечно же никто из свободных белорусов не собирается устраивать для прикорытников красный террор, с этим прекрасно справятся бегущие с тонущего корабля крысы, в попытке спасти свои шкуры.
Пускать своих слуг в расход — в стиле диктаторов. Не боитесь, что любимый хозяин принесет вас в жертву уже скоро?