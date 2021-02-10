В Беларуси случилось самое крупное падение числа работников 3 10.02.2021, 12:01

2,061

Фото: bymedia

Аналитик рассказал, почему это произошло.

В Беларуси по данным Белстата отмечено аномально высокое падение среднесписочной численности работников в 2020-м по сравнению с другими годами. Специально для myfin.by аналитик Дмитрий Иванович рассказывает, почему это произошло и что это значит.

Рекордное сокращение за последние годы

Среднесписочная численность работников по всем видам экономической деятельности в декабре 2020 составила 2,6 млн человек и снизилась по сравнению с декабрем 2019 на 158,7 тыс. человек. В статистике учитываются только работники крупных и средних предприятий всех форм собственности, а также малых предприятий с численностью от 16 человек и выше с ведомственной подчиненностью.

Стоит отметить, что сокращение среднесписочной численности для годовых интервалов в Беларуси является типичным явлением. Население Беларуси сокращается, количество лиц, которые уходят на пенсию, больше, чем молодых работников, которые только начинают свою трудовую деятельность.

Еще одной причиной является постепенное разукрупнение бизнеса, закрытие государственных предприятий с последующим самостоятельным трудоустройством работников. Годовые данные по принятым и уволенным свидетельствуют, что большая часть тех, кто потерял работу на больших и средних предприятиях, трудоустраивается в частном бизнесе.

Отличие 2020 состоит в значительно более высокой, по сравнению с предыдущими годами, коррекции среднесписочной численности. Если в предыдущие 3 года уменьшение за год этого показателя находилось в пределах 17–27 тыс. человек ежегодно, то в 2020 (декабрь к декабрю 2019) –158,7 тыс. человек.

За один год сокращение в 2 раза превысило результаты трех предыдущих лет.

Увольнения, неполная занятость, пандемия?

На среднесписочную численность работников влияют несколько показателей. Основные–ситуация с приемом и увольнениями на предприятиях, режим неполной занятости и заболеваемость работников.

Прием и увольнение работников в различных отраслях имеет определенную сезонность. Например, весной активно нанимают работников сельскохозяйственные предприятия в связи с началом весенних полевых работ. После окончания отопительного сезона идет сокращение работников на местных ТЭЦ. В августе ежегодно идет распределение молодых медиков, а учителя активно занимаются поиском работы накануне нового учебного года.

Поэтому присутствуют сезонные колебания. Однако общие показатели по приему и увольнениям в 2020-м не отличались от 2019-го. За 2020-й год было уволено около 46 тыс человек на чистой основе, что сопоставимо с показателями 2019. Это означает, что повлиять в таком размере на среднесписочную численность работников ситуация на рынке труда не могла.

Помесячная динамика изменений среднесписочной численности показывает кардинальное отличие от 2019, необъяснимое сезонностью. Во всех областях и в целом по стране присутствуют два ярко выраженных периода значительного изменения среднесписочной численности. Первый период начался в марте 2020 и закончился в июле 2020. Окончание первого периода сопровождалось восстановлением среднесписочной численности до уровня марта 2020. Второй период начался на границе августа–сентября 2020 и продолжается до сих пор.

Стоит отметить, что данные периоды полностью совпадают с первой и второй волной коронавирусной инфекции, которая отмечена на территории Беларуси.

Какие отрасли пострадали в наибольшей степени?

Промышленность. Для промышленности 2020-й был годом сокращения объемов производства по большинству видом промпроизводства. Предприятия пытались сохранить жизнеспособность в условиях сокращения объема заказов. За год в промышленности было уволено на 16 тыс. человек больше, чем принято на работу, некоторые предприятия работали в режиме неполной занятости. В условиях пандемии большинство промышленных предприятий не могло работать дистанционно, что создало благоприятные условия для активного распространения пандемии.

Снижение среднесписочной численности на 44,9 тыс. человек предполагает, что количество заболевших рабочих явно отличалось от стандартных значений прошлых лет.

Здравоохранение. Медики оказались на переднем крае борьбы с пандемией, недостаточное количество средств защиты в период первой волны и высокие риски заражения при активном контакте с заболевшими продолжают оказывать влияние на показатели среднесписочной численности работников отрасли. Около 3,4 тыс медработников уволилось из системы здравоохранения по различным причинам, однако основное влияние на сокращение среднесписочной численности оказывает пандемия. Медики болеют чаще, чем работники других отраслей, некоторые переболели повторно.

Сокращение среднесписочной на 16 тыс. человек явно указывает на наличие проблемы с заболеваемостью.

Транспортная деятельность в большей степени пострадала от ограничительных мер со стороны других стран. Воздушное сообщение было прервано со многими странам, действовали ограничения по железнодорожному сообщению. Перевозки пассажиров общественным транспортом уменьшились на фоне самоизоляции. Многие работники были переведены на режим удаленной работы, что привело к снижению пассажиропотока. По этим причинам, большее влияние на транспортную деятельность оказали сокращения работников и неполная занятость, при этом нельзя исключать и заболеваемость среди работников данной сферы.

Только в трех видах деятельности среднесписочная численности увеличилась в декабре 2020 по сравнению с декабрем 2019. Рост показателя отмечен в сфере перевозок пассажиров с помощью метрополитена, что объяснимо открытием новой ветки метро. IT сектор в последние годы активно развивался, в 2020-м его расширение в Беларуси существенно замедлилось, некоторые компании по соображениям безопасности вывезли часть сотрудников в другие страны, ряд компаний поменял юрисдикцию. IT сектору проще остальных отраслей перевести работников на удаленную работу, что способствовало снижению заболеваемости среди сотрудников. Рост в профессиональной и научно-технической деятельности связан с выводом бухгалтерского учета (одного из видов деятельности) и последующей организацией их в самостоятельные учреждения.

Что дальше?

Пандемия в декабре не закончилась, работники различных сфер продолжают болеть, что негативно сказывается на среднесписочной численности. Восстановление спроса на продукцию предприятий Беларуси не будет быстрым, что ограничит возможности по найму новых работников.

Малый бизнес остался один на один с пандемией без существенных программ помощи. Это ставит под вопрос его возможности к расширению и дополнительному найму.

Эффективность программы вакцинации с учетом ее незначительных масштабов в Беларуси значительного влияния на заболеваемость работников пока не будет оказывать. Многое будет зависеть от сроков появления третьей волны пандемии и ее силы. С учетом демографической ситуации, дальнейшее сокращение среднесписочной численности является наиболее вероятным вариантом развития событий даже после выздоровления и выхода на работу значительной части заболевших.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».