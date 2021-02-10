Польша призвала ЕС запретить «Северный поток-2»
- 10.02.2021, 12:10
Это единственно допустимая реакция на действия РФ.
Единственной допустимой реакцией на агрессивную политику России может быть наложение запрета на завершение строительства газопровода «Северный поток-2».
Такое мнение высказал посол Польши при ЕС Анджей Садось, сообщает Euractiv (перевод – unian.net ).
Как отметил дипломат, «ЕС не может позволить поставить себя в зависимость от страны, которая ведет откровенно враждебную политику в отношении ЕС».
«Россия намерена разделить Евросоюз. В настоящее время единственной ответной реакцией на конфронтационные действия России может стать запрет газопровода», — подчеркнул Садось.
«Завершение строительства трубопровода означало бы дать разрешение на нарушения прав человека, преследования, коррупцию и разделение стран Запада», — заявил Садось.