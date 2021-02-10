Валерий Карбалевич: Вероятность сценария с отключением от SWIFT и жесткими санкциями против Лукашенко возрастает 10.02.2021, 12:15

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Валерий Карбалевич

Политический аналитик оценил диапазон предлагаемых ЕС мер.

Послы 16 государств Евросоюза разработали документ, в котором излагаются 4 варианта политики относительно Беларуси и предложили его на рассмотрение Брюсселя, пишет политический аналитик Валерий Карбалевич.

Первый вариант предполагает сохранение status quo, исходит из постулата «подожди и посмотри». Второй вариант ориентирован на интенсивное дипломатическое воздействие на официальный Минск. Третий и четвертый варианты предусматривают усиление санкций вплоть до полного замораживания отношений с Беларусью.

На самом деле, вариантов меньше. Ведь ресурс движения по второму варианту ограничен. Он был бы возможен только при условии, что правящий режим Беларуси откажется от жестоких репрессий и возьмет курс на либерализацию.

Поскольку вероятность такого сценария минимальна, поэтому диалог между Брюсселем и Минском не имеет перспектив. Ведь нет повестки дня, предмета переговоров. Также небольшая вероятность того, что Москва захочет вести серьезный разговор с Западом по решению белорусского кризиса после истории с Навальным.

Третий и четвертый варианты можно объединить. Поэтому в итоге остаются два сценария политики ЕС в отношении Беларуси: сохранение status quo или новые санкции. Диапазон очень ограничен.

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