закрыть
10 февраля 2021, среда, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Валерий Карбалевич: Вероятность сценария с отключением от SWIFT и жесткими санкциями против Лукашенко возрастает

  • 10.02.2021, 12:15
  • 1,438
Валерий Карбалевич: Вероятность сценария с отключением от SWIFT и жесткими санкциями против Лукашенко возрастает
Валерий Карбалевич

Политический аналитик оценил диапазон предлагаемых ЕС мер.

Послы 16 государств Евросоюза разработали документ, в котором излагаются 4 варианта политики относительно Беларуси и предложили его на рассмотрение Брюсселя, пишет политический аналитик Валерий Карбалевич.

Первый вариант предполагает сохранение status quo, исходит из постулата «подожди и посмотри». Второй вариант ориентирован на интенсивное дипломатическое воздействие на официальный Минск. Третий и четвертый варианты предусматривают усиление санкций вплоть до полного замораживания отношений с Беларусью.

На самом деле, вариантов меньше. Ведь ресурс движения по второму варианту ограничен. Он был бы возможен только при условии, что правящий режим Беларуси откажется от жестоких репрессий и возьмет курс на либерализацию.

Поскольку вероятность такого сценария минимальна, поэтому диалог между Брюсселем и Минском не имеет перспектив. Ведь нет повестки дня, предмета переговоров. Также небольшая вероятность того, что Москва захочет вести серьезный разговор с Западом по решению белорусского кризиса после истории с Навальным.

Третий и четвертый варианты можно объединить. Поэтому в итоге остаются два сценария политики ЕС в отношении Беларуси: сохранение status quo или новые санкции. Диапазон очень ограничен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич