Неприкосновенный балласт: почему Путин утратил доверие к Шойгу 4 10.02.2021, 12:25

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Фото: Getty Images

Глава Кремля все более серьезно подозревает министра обороны РФ в двойной игре.

После внешнего устранения от протестного движения в России, министр обороны РФ Сергей Шойгу, возлагавший большие надежды на ослабление клана ФСБ-СВР и бюрократическо-чиновничье братии, почувствовал существенное ухудшение своих позиций. Об этом сообщает Телеграм-канал «Сито Сократа».

Путин все более серьезно подозревает хитрого тувинца в двойной игре, и готовности в любой момент его подсидеть. Шойгу можно понять: ведь он единственный член команды амбициозного премьера Мишустина, который входил в состав всех без исключения российских правительств с 1991 года. Это просто уникальный аксакал, вот только мало кто это ценит. А возраст у него почти такой же, как у «обнуленца», вот только царскую корону ему не дают, а все заставляют топтать военные сапоги. Конечно, есть из-за чего затосковать горемыке. А тут еще и вовсе тучи сгустились, ведь Мишустин наращивает рейтинг, и уже расползаются слухи о помехах, исходящих от Шойгу для укрепления позиций премьера, как возможного сменщика Путина.

Отдельные источники сообщают, что Шойгу и Лаврову готовятся солидные отступные, чтобы они спокойно вышли на пенсию и не мозолили глаза, т.е. освободили дорогу молодым. Чиновников могут уволить в паре, дабы сохранить внешние приличия, через какое-то время после послания Путина к федеральному собранию. Оно из-за дела Навального и протестной волны уже несколько раз переносилось по срокам, и пока ориентировочно намечено на март 2021 года. Главным лейтмотивом послания будет тезис о необходимости социально-экономического и технологического развития страны. При этом ожидается поворот в сторону внутренних проблем России, и вероятно, будут снижены расходы на силовой блок, особенно армию, также необходим редизайн внешней политики. Для этих потребностей важно обновить кадры, и избавиться от токсичных чиновников, которые мешают данному процессу.

Плохими сигналами для пары Шойгу-Лавров выступает наступление Мишустина на позиции госкорпораций, которые ранее были «священными коровами». Железной рукой премьер-налоговик взялся трясти «Роскосмос» Рогозина, «ВЭБ.РФ» Шувалова и «Роснано» Куликова. Их автономия ликвидирована путем внедрения системы жесткой отчетности перед правительством, и теперь госкорпорации обязаны показывать, насколько эффективно они справляются с поставленными целями, и куда уходят бюджетные миллиарды. Так, постепенно Мишустин подбирается и к самому крупному силовику – Шойгу, который осваивает ежегодно почти 2 трлн. казенных денег. И общественность вдруг может много интересного узнать о дворцах военного министра, либо финансовых тратах его семьи.

Шойгу, на фоне наметившихся проблем, взялся за активную PR-работу. Во-первых, он стягивает в Москву и проверяет личную лояльность своих людей, объявив проведение оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава ВС РФ – всего почти 350 человек. Цель встречи – анализ угроз для безопасности России и подготовка страны к современным конфликтам. Во-вторых, готовится очередная волна перевооружения, и основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования. Помимо прочего, поставлена задача внедрять технологии искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик армии. В-третьих, запущен процесс подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад-2021», легенда которых напоминает наступательную операцию против вероятного противника с использованием десанта.

В общем, Шойгу пошел на упреждение и всеми силами показывает свою работоспособность, вовлеченность в армейские дела и полезность для страны. И, безусловно, его цель – формировать видимость напряженности на границах России, чтобы показать важность сохранения в обойме сильной руки, необходимой для спасения страны. Хотя политика Шойгу тянет страну в финансовую яму, избавиться от этого балласта очень непросто.

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