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В больницах Беларуси могут исчезнуть системы для внутривенного введения различных растворов?

  • 10.02.2021, 12:29
В больницах Беларуси могут исчезнуть системы для внутривенного введения различных растворов?
иллюстрационное фото

В некоторых больницах уже начали экономить системы для инфузии.

Как пишет Telegram-канал «Белые халаты. News», в больницах Беларуси могут исчезнуть системы для внутривенного введения различных растворов: лекарств, компонентов крови, питательных растворов.

«Здравствуйте. Назревает, кажется, нехорошая ситуация. В некоторых больницах (причем далеко не районного уровня) велено экономить системы для инфузии. Они еще есть, но если есть возможность ввести лекарство внутривенно через шприц, в/мышечно, перорально , то лучше так сделать для экономии.

Интересно вот что: на пакете с системой написано, что произведено в РБ. Почему через какой-то период их не будет — не понятно. Но руководство стационара обеспокоено данным вопросом», — сообщают читатели Telegram-канала.

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