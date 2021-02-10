«Не теряйте силы, а продолжайте долбить, долбить и долбить!» 10.02.2021, 12:36

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Фото: ТАСС

Белоруска написала эмоциональное письмо жителям Солигорска.

Сообщество САЛІГОРСК.org опубликовало крик души белоруски — эмоциональное письмо, адресованное жителям города шахтеров:

"Посвящается всем, кто писал в августе "Какой ужас! Насилие! Фуфуфу! Как это забыть?! ".

Поздравляю, и полугода не прошло, как вы забыли. Вам ваш комфорт важнее того, что на вашу защиту встало более 130 человек. Чтобы защитить вас, неизвестных им, от всего этого произвола. Ваш комфорт вам важнее, чем поломанные жизни и судьбы избитых, раненных, убитых. "А разве у нас еще выходят?" Выходят, милые мои, выходят. Каждое ВС выходят и гуляют под надзором в парке Четырех стихий. И плевать хотели, что всех их выучили шавки в черном наизусть. Просто потому что такое не продают, не прощают и не забывают.

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Одной из дополнительных сюжетных линий в фильме является жизнь отца главного героя. В 30-40 гг., чтобы иметь возможность карьерно расти, нужно быть членом нацистской партии. Отец героя был учителем. Он очень долго не хотел вступать в партию. Но его жена повторяла: "Это твой вклад в будущее наших детей". В итоге мужчина вступил. Примерно в это же время его дочь была умерщвлена в газовой камере, потому что имела небольшие психические отклонения. Немцев с отклонениями быть не должно. Потом была война, на которой он потерял еще двоих сыновей. Послевоенное время. Национал-фашизм разбит нашими предками. А отец пытается устроиться учителем в школу. После собеседования директор спрашивает последний вопрос: "Являлись ли вы членом партии?". Отец героя отвечает: "Позвольте! Но три четверти учителей состояли в партии!". На что директор отвечает, что тогда они вынуждены отказать. Новое поколение будет учить оставшаяся четверть. Отец главного героя устраивается мыть полы, после чего заканчивает жизнь самоубийством. Единственный оставшийся в живых сын бежит из ГДР. "Это твой вклад в будущее наших детей»...

И мне сложно не провести аналогию с тем, что мы имеем сейчас. С тем, что наше поколение забыло. Один человек подчинил себе все три ветви власти. Назначает на ведущие позиции только членов своей партии, которые не обладают должной компетенцией. Любое инакомыслие заслуживает жесткого подавления. Всех, кто не молчит, нужно уничтожить. Чтобы неповадно остальным несогласным было. Как мы допустили возрождение фашизма в стране, где за свободу погиб каждый четвертый? Чьи дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки жизнь отдавали? Неужели ради этого все было?

Почему вы не видите, что к этому все идет? Что шутки про "последнего диктатора Европы" совсем не шутки? Сегодня вы боитесь высказать свое мнение громко и открыто. Потому что у вас есть дети. Их нужно кормить, одевать, оплатить обучение (а у руководящих должностей оплатить обучение за границей, чтобы дети сюда, по возможности, не вернулись). Но неужели вы не осознаете, что завтра их могут просто убить? Что они могут не быть согласными с происходящим и иметь достаточно храбрости и мужества, чтобы громко заявить об этом? Почему вы думаете, что они будут молчать в тряпочку как вы? Почему вы думаете, что по ним не пройдется каток репрессий?

Вы осознаете вообще, то боясь сказать «нет» сегодня, вы рискуете стать родителями политзаключенного завтра? Почему вы до сих пор думаете, что вас это не коснется?

Мое безграничное восхищение стачкомом "Беларуськалия" и других предприятий нашего города. Ребята, вы не побоялись. Вы сделали решительный шаг в неизвестность, потому что невозможно спокойно работать ради такого "будущего", какое может ждать нас. Невозможно простить это бессмысленное и беспощадное насилие над людьми.

Невозможно проглотить и забыть. Невозможно оставаться в стороне, когда близким больно. Я восхищаюсь вашими спутницами, которые с вами не из-за шахтерской зарплаты. А потому что вы - это вы. Добрые, смешные, делающие мир этой женщины лучше и теплее.

И я восхищаюсь женщинами, которые вступили в стачку. Которые имеют свое мнение и говорят его открыто. Не бояться осуждения, потому что правда за ними. Вы очень сильные и храбрые. Вы – вдохновение.

Не теряйте силы, а продолжайте «Долбить, долбить, долбить». Только так."

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