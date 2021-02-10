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Создано новое лекарство, способное перевернуть терапию COVID-19

  • 10.02.2021, 12:38
  • 2,806
Создано новое лекарство, способное перевернуть терапию COVID-19

Медицинское средство было разработано в Университете Рокфеллера.

Университет Рокфеллера представил два антитела к спайковому белку коронавируса SARS-CoV-2, которые, как было показано, нейтрализуют вирус in vitro и в моделях животных, пишет healthinfo.ua.

Эти два антитела показали активность против нескольких известных мутантных версий SARS-CoV-2. По словам ученых, их совместное введение может снизить вероятность неудачной терапии. Два антитела уникальны за счет длительности действия и высокого сродства к спайковому белку.

Как стало известно, Университет Рокфеллера и компания Bristol Myers Squibb заключили соглашение, по которому компания получит эксклюзивную мировую лицензию на разработку, производство и реализацию описанной пары антител. Эти антитела будут продаваться и как терапевтическое, и как превентивное средство против COVID-19.

Антитела отличаются не только эффективностью, но и стабильностью, что позволяет им долгое время оставаться в крови. Притом, они будут работать против разных штаммов вируса. По словам специалистов, несмотря на появление вакцин, в мире останутся люди, которые заразятся коронавирусом. Поэтому новая терапия необходима для лечения легкой и умеренной форм COVID-19, а также для предотвращения развития серьезных осложнений у пациентов из группы риска.

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