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Рейтинг политиков: кому больше всего доверяют украинцы

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  • 10.02.2021, 12:46
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Рейтинг политиков: кому больше всего доверяют украинцы

Также стало известно, кого граждане Украины видят своим президентом.

Опрос социологической группы Рейтинг показал, каким политикам больше всего доверяют и не доверяют украинцы в феврале 2021 года, пишет «Новое время».

Согласно результатам опроса, президенту Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют — 58%.

Далее идет мэр Киева Виталий Кличко, которому доверяют 34%, не доверяют — 54%.

Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют — 58%, спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют — 37%, еще 33% не знают его, Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют — 72%, лидеру ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют — 56%, Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют — 74%, главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют — 66%, экс-премьеру Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют — 74%, министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют — 33%, не знают — 51%, премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют — 54%, 30% его не знают.

По данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, на президетских выборах Владимира Зеленского готовы поддержать 21,2% украинцев.

За Юрия Бойко готовы проголосовать 17,1%, за лидера Европейской солидарности Петра Порошенко — 16,4%, за лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко — 12,3%.

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