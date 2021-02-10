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В милицию сообщили о «минировании» Мингорисполкома, Минского городского суда и гостиницы «Минск»

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  • 10.02.2021, 12:55
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В милицию сообщили о «минировании» Мингорисполкома, Минского городского суда и гостиницы «Минск»

Здания проверяются саперно-пиротехническими группами.

Милиция проверяет сообщение о минировании зданий в Минске. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня около 12 часов в милицию поступило несколько звонков с информацией о минировании трех зданий на территории Минска — Минского городского исполнительного комитета, Минского городского суда и гостиницы «Минск».

«На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы», — говорится в сообщении милиции.

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