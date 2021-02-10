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«Я чуть не поседела, глядя в окно»: что происходит на улицах Гродно

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  • 10.02.2021, 13:26
  • 1,837
«Я чуть не поседела, глядя в окно»: что происходит на улицах Гродно

Всего за час в одном месте занесло несколько десятков авто.

Гродненка Юлия Коледа 9 февраля поделилась на своей странице в Facebook обстановкой на дороге в самом центре города. Ее окна выходят как раз на перекресток у танка-памятника. Всего за час в одном месте занесло несколько десятков авто, семь транспортных средств столкнулись, рассказал Юлия. Люди, которые переходили улицу, рисковали попасть под колеса, пишет сайт hrodna.life.

Юлия обратилась в Спецавтохозяйство (САХ). Тогда к пешеходному переходу возле Советской площади приехали тракторы и убрали снег. Но Юлия не видела, чтобы кто-нибудь разбирался со льдом.

«У нас какой-то атас за окнами. Автобусы не могут затормозить, едут и чуть не сбивают людей на пешеходном переходе. Те падают, машины врезаются», — рассказала в видео Юлия.

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