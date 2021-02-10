Налоговая хочет по-новому проверять доходы и расходы белорусов 16 10.02.2021, 14:05

10,956

Размеры поборов с граждан могут резко вырасти.

Министерство по налогам и сборам планирует по-новому проверять, не превышают ли расходы белорусов их доходы. Сейчас тем, кто не смог подтвердить происхождение доходов, нужно платить налог с суммы, которая превышает расходы над денежными поступлениями. МНС рассматривают вариант, чтобы весь доход, который был скрыт от налогообложения, облагать налогом, а не сумму превышения расходов над доходами. Кроме того, налоговики также хотят больше внимания уделять доходам родственников человека, у которого запрашивают декларацию о доходах и имуществе, сообщает tut.by.

Как сейчас облагают налогом «лишние» доходы

Для начала расскажем, как сейчас и в каких ситуациях налоговая сопоставляет доходы и расходы и когда просит отчитаться.

С июля 2017 года налоговая может сопоставлять суммы расходов и доходов физлица как за 10 последних полных календарных лет, так и за истекший период нынешнего года. Для этого налоговики присылают письменный запрос (требование о представлении декларации о доходах и имуществе). При этом у них должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 250 базовых величин (7250 рублей). Здесь есть важный момент: такое превышение может «набежать» за несколько лет в общей сложности, и это может стать поводом для проверки налоговой.

Если у налоговой возникли вопросы, то проверяют декларированные доходы и имущество по данным, которые указаны физлицами в декларации, и информации, которая есть у налоговиков. Напомним, в налоговых органах работает автоматизированная система, которая позволяет сопоставлять информацию о том, сколько человек зарабатывает и сколько тратит. Например, в базе содержится информация о зарплате по основному месту работы, о полученных из-за границы денежных переводах, теперь к ней добавятся еще и сведения о кредитах. Кроме этого, в базе отражены дорогостоящие покупки: квартиры, дома, транспортные средства, гаражи.

В этом моменте и планируется ввести изменения в работе налоговиков.

Что хотят изменить по налогам

Если сейчас они проверяют доходы и расходы конкретного человека, то в планах — брать во внимание также доходы и расходы его родственников, а также «взаимозависимых лиц».

На практике могла быть такая ситуация, к примеру, что минчанин купил квартиру или дорогой автомобиль, после чего налоговая потребовала предоставить декларацию о доходах и расходах. Человек мог указать в декларации, что делал дорогостоящие покупки за счет займа у другого физлица (с этой суммы ему нужно будет уплатить подоходный налог в 13%), либо за счет займа у близких родственников (платить налог не нужно независимо от суммы). Такие возможные варианты по-прежнему остаются. Но налоговая будут внимательнее изучать доходы и расходы родственников. Если все-таки найдут превышение расходов над доходами, то заплатить налог придется со всей суммы скрытого от налогообложения дохода.

Если говорить грубо, источник дохода уходит на второй план, главное — уплатить налог с превышения. А сейчас налоговики хотят пытаться выяснить, откуда доходы, и обложить подоходным всю сумму, которую скрыли от налогообложения. То есть заплатить придется бóльшую сумму налога. В этой ситуации человеку будет выгоднее легализовать доходы и сразу заплатить 13%.

Еще одно новшество: если человек, у которого запросили декларацию о доходах и расходах, является учредителем какой-либо организации, то налоговая намерена брать во внимание также результаты ее финансово-хозяйственной деятельности.

Если речь идет про индивидуального предпринимателя, то по ним налоговая также предлагает взимать налог не с превышения расходов над доходами, а с изначально полученной выручки. Проще говоря, если у человека, который зарегистрирован как ИП, расходы за запрашиваемый период превысят доходы, то его попросят заплатить налог с полученной выручки.

В МНС уточняют, что незначительные уплаченные налоги от деятельности, при этом отсутствие снятия наличных денег со счета, а только безналичное расходование выручки продолжительное время со стороны ИП и одновременная покупка имущества говорят о том, что ИП может скрывать доходы.

А чьи доходы налоговая проверяет прежде всего?

В категорию повышенного риска входят те, кто получает мизерный доход, но тратит значительные суммы — покупает на свое имя недвижимость и машины.

Поэтому в первую очередь налоговая сопоставляет доходы и расходы тех, кто покупает (строит) дорогие квартиры и дома, а также приобретает автомобили.

В каких еще ситуациях налоговая может попросить отчитаться по доходам и расходам

Запросить декларацию могут и по письменному запросу КГК, МВД, органов государственной безопасности, органов прокуратуры и СК, если ведется административный процесс, а также по уголовным делам и находящимся в производстве материалам по заявлениям и сообщениям о преступлениях. В таком случае не требуется информация о превышении расходов, чтобы налоговая прислала вам письменный запрос и вы рассказали про источники дохода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».