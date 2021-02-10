Уволен директор филиала «Гродно Азота»5
- 10.02.2021, 14:28
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Именно на «Химволокно» были одни из самых массовых протестов рабочих после выборов.
Как сообщает Telegram-канал «Стачком Азота», подтвердилась информация об увольнении директора филиала «Гродно Азота» — Химволокно» — Виталия Рудзинскаса. Как сообщает Telegram-канал, заявление написано «по собственному желанию».
После выборов именно на«Химволокно» работники потребовали вызвать руководство города и милиции, а также призвать их к ответу.