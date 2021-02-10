Израиль вакцинировал от COVID-19 почти 40% населения 10.02.2021, 14:44

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Премьер-министр Нетаньяху воодушевлен результатами.

Более 97% смертей от COVID-19 в Израиле за последний месяц было среди непривитых вакциной от Pfizer/BioNTech. Об этом на брифинге заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху, пишет Al Arabiya .

Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря; уже привиты группы риска. По состоянию на 10 февраля число вакцинированных (получили хотя бы одну дозу) в Израиле приближается к 40% населения: это почти 6 млн доз. Первую дозу получили ~40% граждан страны, вторую – до 25%. Ежедневно медики вакцинируют в Израиле свыше 100 000 человек.

"Хочу сообщить вам такой факт: за последние 30 дней 1536 человек умерли от ковида. Более 97% из них не были вакцинированы", – сказал Нетаньяху.

Политик отмахнулся от фейков о вакцинах и заявил, что "мы – нация вакцинации, у нас есть дозы для всех граждан. Если вы пойдете и сделаете прививку, вы спасете жизни".

Среди пожилых людей и других групп риска, которых первыми охватили прививками, "наблюдается резкое снижение заболеваемости", пишет Reuters со ссылкой на Эрана Сегала, аналитика данных Института Вейцмана.

Медики говорят, что для корректных выводов нужно больше времени для наблюдения за гетерогенными группами населения. Когда наступит порог коллективного иммунитета и будет ли он, пока не знает никто в мире. Израиль сейчас фактически является уникальным научным полигоном фазы IV клинических испытаний вакцины для определения этих параметров.

Гендиректор Минздрава страны Хези Леви заявил, что на данный момент они выявили ту же эффективность вакцины (90-95%), какая была заявлена производителем, в том числе против британского варианта коронавируса. О цифрах против варианта из ЮАР "пока рано говорить", добавил он.

По данным Maccabi, ведущего израильского поставщика медицинских услуг, через неделю после второй дозы Pfizer/BNT (точка, когда должна начать работать полная защита) были инфицированы 254 из 416 900 человек. Сравнение этого показателя с невакцинированной группой показало, что эффективность – 91%. Спустя 22 дня после второй дозы новых случаев у привитых зарегистрировано не было.

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