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Политзаключенный из Пинска объявил голодовку в знак протеста

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  • 10.02.2021, 14:43
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Политзаключенный из Пинска объявил голодовку в знак протеста
Олег Рубец

Олег Рубец протестует против ограничений в переписке.

Политзаключенный из Пинска Олег Рубец, который сейчас находится в СИЗО в Барановичах, объявил голодовку в знак протеста против того, что его ограничивают в переписке. Родные узника рассказали «Белсату», что волнуются за сына и его здоровье.

Олег Рубца задержали 10 августа в Пинске. 18-летнего парня обвиняют по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса («Участие в массовых беспорядках»). Сейчас юноша в СИЗО-6. Его мачеха Татьяна рассказала, что во время задержания юношу жестоко избили и с августа держат за решеткой.

«Три дня он был в Пинском ИВС, а потом его перевели в Барановичи. С 14 августа и по сегодняшний день он в Барановичах. Встречи нам не дают. Связь только через адвоката и переписку. Но письма приходят с перебоями, было время, когда вообще не было писем. Мы еще получаем от него сообщения, а вот остальным письма от него не приходят совсем. Он даже задавал вопрос, почему же ему не пишут. А мы ответили, что это не так. Видимо, это его возмутило очень сильно и вот в одном из писем на прошлой неделе он сообщил, что будет с этим разбираться. Мы с мужем очень переживаем и поехали вчера в СИЗО, чтобы передать ему передачу. В окошке нам сообщили, что у него запрет на передачи до 15 февраля и запрет на переписку. Больше ничего не объяснили, мол, он отбывает дисциплинарное наказание», – рассказала «Белсату» Татьяна.

Родные Олега обратились к адвокату, чтобы получить хоть какую-то информацию о сыне и его здоровье. И адвокату разрешили встретиться с подзащитным.

«Только так мы узнали, что Олег требовал, чтобы ему объяснили, почему не доходят письма, а когда не услышал внятного ответа – начал пятидневную голодовку. Пять дней он не принимал пищу, а потом его поместили в карцер, и теперь он до 14 февраля отбывает наказание. Кроме того, адвокат еще сказала, что сын выглядит «соответственно тому месту, где находится». Но он здоров. Мы сильно начали переживать из-за того, что у него астма и мы боимся за последствия голодовки, как это отразится на его здоровье. Но сейчас якобы он не жалуется на состояние здоровья», – рассказала мачеха парня.

26 февраля Олегу исполнится 19 лет. Выборы в 2020 году были для него первыми. Татьяна говорит, что не знает точно, за кого голосовал Олег. Но если в ту ночь он был среди протестующих, значит, у него были свои взгляды на ситуацию, а на это он имеет право, отмечает женщина.

«В прошлом году Олег закончил лицей и 2 августа 2020 года вышел на работу. Через неделю его задержали. После лицея устроился на работу трактористом в ОАО «Ставокское». Даже за эти шесть дней работы он хорошо себя зарекомендовал. Ему дали трактор, а это значит, что получил доверие. Парень не слабак и довольно коммуникабельный. У него были планы на жизнь, хотел учиться дальше, получить водительские права. Много было желания двигаться вперед, но вынужден сидеть за решеткой. У него младшая сестра, он заботится о ней всегда. Так случилось, что у Олега две мамы: биологическая, и я, его мачеха. Но эта ситуация нас очень сблизила всех. Мы поддерживает друг друга. Олег видит это и очень благодарен нам за это. Олег, конечно, очень грустит, пишет, что любит нас и ждет, что все закончится и он будет с нами. Сейчас часто к нам приходят его друзья, спрашивают у нас о нем, поддерживают нас», – говорит Татьяна.

«Олега признали политзаключенным, Мы знаем, что он ничего плохого не сделал, мы убеждены, что он самый лучший. Конечно, сильно переживаем, ведь у Олега с самого детства сильно развитое чувство правды. Он стремился отстаивать свою позицию и правду. Мы волнуемся, потому что знаем, что если он пошел на принцип, то есть, ситуация его сильно затронула, значит будет делать все до конца».

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