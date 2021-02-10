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Турчинов заявил о готовности Порошенко стать премьер-министром Украины

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  • 10.02.2021, 15:00
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Турчинов заявил о готовности Порошенко стать премьер-министром Украины
Александр Турчинов

Экс-глава СНБО назвал условие, при котором политик займет эту должность.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов допускает теоретическую возможность коалиции между фракциями "Слуга народа" и "Европейская солидарность" в Верховной Раде.

Об этом он сказал в интервью "ВВС News Украина", опубликованном 10 февраля.

"Когда вдруг они [нынешняя власть] прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть, в частности, в "Европейской солидарности", с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов", – завил экс-секретарь СНБО, отвечая на вопрос журналиста.

В то же время Турчинов выразил "большое сомнение в возможности такого прозрения".

Он добавил, что согласился возглавить штаб "Евросолидарности" в том числе ради попытки объединить демократические, конструктивные силы – "чтобы, взяв большинство в Верховной Раде, сформировать компетентное правительство и обеспечить динамичное развитие страны".

Журналисты уточнили, может ли пятый президент Украины Петр Порошенко возглавить такое правительство.

"Я считаю, что он достаточно подготовлен для этого", – ответил Турчинов.

Но сначала, по его словам, необходимо провести досрочные парламентские выборы.

"Я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения [у нынешней власти], чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть", – сказал он.

О возможности создания коалиции в монобольшинстве начали говорить в конце января – начале февраля на фоне введения санкций против нардепа Александра Дубинского и его исключения из фракции "Слуга народа". Дубинский утверждал, что это приведет к развалу фракции. Когда в СМИ обсуждалась вероятность ухода группы нардепов из состава "Слуги народа", глава фракции Давид Арахамия не исключал возможность коалиции с "Батьківщиною" или другими фракциями и группами.

После голосования за исключение из состава монобольшинства Дубинский призвал поддержавших его нардепов не выходить из фракции.

Сейчас в составе монобольшинства остаются 245 нардепов.

"Европейская солидарность" с августа 2019 года находится в оппозиции к власти, "Батьківщина" – с ноября 2019-го.

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