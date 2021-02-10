Шотландец хочет отправить адептов идеи «плоской Земли» в космос 11 10.02.2021, 15:04

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Он просто устал объяснять, что наша планета круглая.

Житель Шотландии Марк Голд начал собирать деньги, чтобы отправить в космос приверженцев идеи о плоской Земле. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на LADbible.

Как рассказал мужчина, он просто устал объяснять, что наша планета круглая, поэтому решил показать это. Голд уверен: если несколько адептов посмотрят на планету из космоса, то поймут, что Земля все же круглая, и распространят это знание среди других конспирологов.

"У меня есть пара друзей, которые всерьез верят в плоскую Землю. Меня просто сводит с ума вся та чушь, которую они говорят. Они называют астронавтов актерами, которым платят за то, чтобы они врали. У меня от этого просто вскипает кровь", — возмущен Голд.

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Сообщается, что мужчине необходимо собрать 340 тысяч долларов, но пока ему пожертвовали только 100 долларов. Голд предположил, что большинство пожертвований поступит от самих адептов "плоской Земли", так как они захотят доказать свою правоту. Он уже обратился в Space X и Virgin Galactic (американские компании – ред.), которые могут организовать полет в космос для туристов.

По словам Голда, когда он соберет необходимые средства, то начнет отбор среди желающих, поскольку денег хватит лишь на одного космического туриста. Сейчас путешествие в космос стоит 250 тысяч долларов, уточняет издание.

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