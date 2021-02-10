«Протесты показали, кто есть кто в моем окружении» 10.02.2021, 15:13

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Центр Барановичей, вечер 9 августа 2020 года.

Фото: Intex-press

Жители Барановичей – о том, как изменилась их жизнь во время революции.

После президентских выборов 9 августа прошло полгода. За это время прошло немало событий, которые перевернули жизнь большинства белорусов. Обычные жители нашего города – пенсионерка, временно безработный и айтишник – рассказали Intex-press, что изменилось в их жизни после выборов.

«Нахожусь под пристальным вниманием правоохранителей»

Егор, в настоящий момент не работает, 26 лет:

– До августа, до всех этих выборов, я жил спокойной размеренной жизнью. У меня есть семья. Я работал на трех работах, чтобы обеспечить своих родных. К действующей власти относился не то чтобы негативно, но и не поддерживал. Я родился при Лукашенко и не жил при другом руководстве страны. Мне не с чем сравнивать.

Все изменилось после того, как поздним вечером 10 августа я подвез друга к дому на улице Комсомольской (из-за уличных протестов он боялся идти пешком), припарковал машину у тротуара и заглянул к нему в гости. Мой автомобиль, как и многие другие, в тот вечер «расколотили» дубинками силовики. Это происходило на моих глазах – мы с другом как раз стояли на балконе.

Те, кто это сделал, до сих пор не найдены, зато задерживали потом меня: после увиденного в тот вечер я не мог оставаться в стороне и вышел на мирную акцию протеста, чтобы таким образом показать свое несогласие с итогами выборов. И штраф мне дали – правда, за день, когда на митинг я не попал. Я до сих пор хожу из-за этого по судам, уже дошел до Верховного суда.

После августовских событий я нахожусь под пристальным вниманием правоохранительных органов. Допросы, суды, ко мне приезжали из КГБ, ГУБОП, я проходил детектор лжи. Мои счета заблокировали за неуплату штрафа, на водительское удостоверение наложен запрет. Сейчас я без работы.

Когда моя жена узнала, что нашу машину разбили, она едва не потеряла ребенка. И в настоящее время она очень переживает за меня. Короче говоря, в один момент моя жизнь изменилась на 180 градусов.

Мои родные боятся за меня, потому что после всего этого я не молчу о своей гражданской позиции. Как можно молчать?! Да, власть запугивает – сила на ее стороне. Но мне не хочется жить в стране, похожей на ту, что была в 1937 году, с массовыми репрессиями.

За себя я не боюсь, страшно за жену и за ребенка. И этот страх – он тоже показатель того, как изменилась жизнь за эти полгода.

Я верю, что сменится власть и те, кто избивал, лгал в суде, ответят по закону.

«Возникли разногласия с детьми. Потеряла несколько подруг»

Мария Алексеевна, пенсионерка, 70 лет:

– Тема политики в нашей семье присутствовала всегда. Отец был военным, и не обсуждать ситуацию в стране, какие-то изменения, политические новости мы не могли. Но разговоры о действующей власти ограничивались кухней.

События, последовавшие после 9 августа прошлого года, изменили и мое мнение о политической ситуации в стране (хотя не скажу, что до этого я была приверженцем Лукашенко), и мою жизнь.

Белорусский народ, на мой взгляд, и так долгое время жил во лжи. А тут прибавилось еще и насилие.

Остаться в стороне я уже не могла и не хотела. Стала выходить «гулять», как и многие другие после 9 августа. Конечно, без последствий не обошлось. Нет, меня не задерживали и не штрафовали. Но в моей личной жизни произошли изменения. Я потеряла несколько подруг: перестала общаться с ними из-за того, что они плохо отзывались о протестующих. У меня возникли разногласия с детьми – они не хотели, чтобы я открыто высказывала свою гражданскую позицию. Зато меня очень сильно поддерживали и поддерживают внуки.

Эти события показали, кто есть кто в моем окружении. И я стала еще больше уважать молодежь за ее позицию, за ее стремление, за ее нежелание молчать. Хотя и до этого всегда хорошо к ней относилась.

Я стала по-другому относиться к священнослужителям. Раньше я всегда считала их людьми высоких моральных качеств, а сейчас… Мне кажется, что те, кто имеет влияние на общество, должны заступаться за народ и действовать, а не отмалчиваться.

Прошло полгода, а во мне до сих пор сидит страх, возникший после того, что я увидела в августе. Мне до сих пор мерещатся тучи черных людей, которые бежали по улице, хватали и заталкивали в автозаки обычных мирных горожан – в том числе женщин, которые просто вышли на улицу выразить свое мнение, мерещатся до сих пор.

Я стала переживательнее. Постоянно думаю о том, каково сейчас заключенным, столько людей сидят в тюрьмах и страдают за нас и за нашу свободу. И мы просто не имеем права закрывать на это глаза и жить как ни в чем не бывало.

Я очень надеюсь, что все изменится. А для этого нужно побороть страх и бороться за свою страну.

«После того, что я пережил в СИЗО, мой мир перевернулся»

Никита, сотрудник IT-компании, 25 лет:

– Сам я из Барановичей, работал до известных событий в августе 2020 года в Минске. Вечером 10 августа меня задержали в столице – в тот момент, когда я возвращался с работы домой. А дальше все происходило по известному сценарию: автозак, допрос, избиения и сутки в Жодино.

Эти события оставили тяжелый след в моей душе и памяти, заставили пересмотреть отношение ко многим вещам, перевернули мою жизнь и взгляды. Я всегда был аполитичным. Но после того, что мне довелось увидеть и пережить в изоляторе, мой мир перевернулся. Я не мог больше находиться в стране, где над людьми могут так издеваться, избивать их, и принял решение уехать.

В Барановичах у меня остались мама, маленький брат, родные. Мою идею уехать из Беларуси мало кто поддержал, многие отговаривали. Но страх за собственную безопасность взял верх.

В конце августа прошлого года я уехал из Беларуси в Европу и вот уже более 5 месяцев не видел близких.

На новом месте я устроился на работу, обзавелся новыми друзьями. Но за ситуацией в Беларуси наблюдаю постоянно. Мне кажется, что сознание белорусов меняется в лучшую сторону. Люди стали сплоченнее, мыслят новыми категориями. И это радует. С другой стороны, я вижу в белорусском обществе явный раскол. И это меня очень пугает.

Экономическая ситуация в Беларуси, на мой взгляд, ухудшается. Правительство закручивает гайки. Айтишникам подняли налоги, иностранные инвестиции сокращаются, границы закрыли – и не думаю, что причина исключительно в коронавирусе. В общем, привет, Северная Корея.

После переезда мне пришлось проработать с психологом полученную в результате задержания травму. Я многое для себя осознал. И верю, что рано или поздно хорошее произойдет.

Возвращаться в Беларусь я не собираюсь. Слишком свежа еще рана. Впрочем, даже если что-то изменится в стране, не думаю, что вернусь.

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