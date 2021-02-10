Строители рассказали о необходимости сдать дворец Путина к его дню рождения 3 10.02.2021, 15:27

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фото: Navalny.com

Помешала плесень.

Особняк под Геленджиком, известный как "дворец Владимира Путина", должен был быть достроен ко дню 59-летия политика в 2011 году. Об этом Русской службе Би-би-си сообщили двое участников строительства. Здание было построено, введено в эксплуатацию, и закрыто только после того, как в нем обнаружили плесень, настаивают опрошенные телеканалом строители. Несмотря на то, что многие расследования называют конечным владельцем здания Путина, Кремль его связь с объектом отрицает.

8 октября 2011 года, на следующий день после 59-летия, на объект должен был приехать владелец — его называли "папа", рассказал один из строителей. Дату подтверждает и другой участник работ. Они не знают, приезжал ли человек в запланированный день. Путин в то время занимал должность главы правительства, 8 октября выпадало на субботу, о его поездках в те дни не сообщалось.

Один из бывших работников сказал Би-би-си говорит, что Путин приезжал во дворец "пару раз". Анонимный источник, близкий к Кремлю, сказал телеканалу, что президент "в последнее время" приезжает играть туда только ради построенного на территории хоккейного катка. Означает ли это, что раньше он приезжал туда с другими целями — не сообщается. Ранее издание "Проект" утверждало, что Путин регулярно проводил в особняке встречи со своим ближним кругом.

Фильм-расследование о дворце, выпущенный Фондом борьбы с коррупцией, посмотрели больше 111 миллионов человек, он стал самым популярным в истории российского ютьюба. После выхода фильма на территорию были допущены журналисты прогосударственного издания Mash и государственного телеканала Россия.

В сюжетах утверждается, что особняк до сих пор не достроен. На самом деле, его перестраивают из-за обнаруженной плесени, настаивают авторы расследований о здании.

Двое работников, видевших плесень во дворце вживую, рассказали Би-би-си, что она поразила все комнаты и подвальные помещения. Один из них уже в 2017 году слышал, что отделку будут полностью разбирать. Оба утверждают, что она была обнаружена случайно — под фальшстенами, которые прикрывали бетонную конструкцию здания. Несколько работников предполагают, что у стен не было работающей вентиляции. Архитектор резиденции, итальянец Ланфранко Чирилло, согласился в разговоре с каналом, что эта причина может быть действительной.

В конце января владельцем объекта назвал себя миллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг. По его словам, там строится отель. Один из собеседников Би-би-си заявил, что после сноса отделки практически в каждой комнате стали делать туалеты, как в гостинице. Все источники канала говорят, что "ни для кого не было секретом", что они работали на строительстве для Путина, один добавил, что имя Ротенберга ни разу не слышал.

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