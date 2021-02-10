Протест и дракон Александр Минкин

10.02.2021, 15:53

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АЛЕКСАНДР МИНКИН

ФОТО: RFE/RL

Кое-кто выставляет дураками людей, отважившихся на поступок чести.

Протест имеет огромный смысл. Та бешеная реакция, которую он вызвал у власти, говорит, что она реально испытывает страх, панический страх. Отсюда и жестокость, и пытки, и вопиющее беззаконие. А раз власть боится — значит, протест имеет смысл.

Во-вторых, и быть может, еще важнее: каждый, кто выходит на протест, рискуя свободой, здоровьем и жизнью, показывает сам себе, что он Человек, а не тварь дрожащая. (Смотрите, не придеритесь к цитате; Раскольников шел с топором убивать безоружную, а мы идем безоружные против вооруженных.)

Кое-кто выставляет дураками людей, отважившихся на поступок чести. Убеждают колеблющихся, что умный и порядочный человек должен сидеть тихо и не высовываться. Они подсказывают аргументы тем, кому очень хочется оправдать свой страх в собственных глазах.

Им хочется считать себя честными и умными. А для этого надо выставлять протестующих безмозглыми, обманутыми и (еще подлее) продажными.

А с фонариками да, глуповато выглядит. Но все ошибаются. Кроме тех, кто ничего не делает.

Напоследок цитата из гениальной пьесы «Дракон»:

Бургомистр. Что в городе?

Тюремщик. Тихо. Однако пишут.

Бургомистр. Что?

Тюремщик. Буквы «Л» на стенах. Это значит — Ланцелот.

Бургомистр. Ерунда. Буква «Л» обозначает — любим президента.

Тюремщик. Ага. Значит, не сажать, которые пишут?

Бургомистр. Нет, отчего же. Сажай. Еще чего пишут?

Тюремщик. Стыдно сказать. Президент — скотина. Его сын — мошенник… Президент (хихикает басом)… не смею повторить, как они выражаются. Однако больше всего пишут букву «Л».

Бургомистр. Вот чудаки. Дался им этот Ланцелот. А о нем так и нет сведений?

Тюремщик. Пропал.

...Перечитайте «Дракона» сами. Пьеса с каждым днем становится актуальнее.

Александр Минкин, «Фейсбук»

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