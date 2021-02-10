На Россию обрушился мощный ураган 2 10.02.2021, 15:56

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В Магаданской области ветер срывает крыши и сносит людей.

В Магаданской области России уже несколько дней бушует ураган, порывы ветра местами достигают 33 м/с. В Магадане стихия уже наделала беды, сообщает apostrophe.ua.

Как сообщает мэрия Магадана, ветер разрушил крыши домов около 50 домов, повреждено порядка 50 опор наружного освещения, а школьникам разрешили не ходить в школы.

Как пишет Мagadanmedia, город был не готов к таким природным явлениям, ночью разбросало крупный мусор, пострадали автомобили. Такая погода в регионе сохранится как минимум до 12 февраля.

Telegram-канал Вaza добавляет, что людей в прямом смысле сдувает с лица земли. Спасают лишь дорожные знаки. Жителям рекомендовали не выходить из дома. По городу летают оторванные кровли и другие плохо прикрученные конструкции (даже капоты от машин).

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