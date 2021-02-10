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НАТО и фонарики

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  • Игорь Яковенко
  • 10.02.2021, 16:19
  • 2,935
НАТО и фонарики
Игорь Яковенко

День всех влюбленных еще не наступил, а в телевизоре начался ад.

Нет больше никакой пандемии. Украинский фашизм и бандеровщина временно отошли на второй план. Весь телевизионный официоз бьет тревогу. Смертельная угроза надвигается на наше Отечество. Родина опять в опасности! Потому что, оказывается, "НАТО идет ва-банк". Так называется текст, который опубликовала на "Эхе Москвы" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Карточный термин "ва-банк" означает, что игрок ставит все свои деньги. В переносном смысле это выражение означает, что кто-то идет на крупный риск. То есть, НАТО, вот этот военный блок, чей военный бюджет составляет более 1 триллиона долларов, свыше 70% от общемирового объема средств на военные расходы, собирается всю эту громаду обрушить на Россию. Что же произошло?

Оказывается, все дело в том, что 4.02.2021 Леонид Волков, глава штаба Навального, заявил, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. Это уже само по себе тревожно, ведь ясно же что этот Волков что-то замышляет против России. Но что? А главное при чем тут НАТО?

И российский МИД в лице Марии Захаровой, а также российский телевизор весь этот коварный замысел разоблачили и обнародовали. "Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале", - бьет в набат Захарова. И тут же объясняет, что "8 февраля 2021 года в Постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО. Натовцы проинструктировали "оппозицию", а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше "хитрее" вести подрывную работу". Конец цитаты.

В указанный Захаровой день в указанном ею месте, действительно состоялась онлайн-беседа, в которой участвовали Волков и Ашурков. Вот только их собеседниками не были ни генсек НАТО Йенс Столтенберг, ни кто-либо из тех, кто хоть как-то мог бы представить эту организацию. В беседе с соратниками Навального приняли участие послы Великобритании, США, Канады, Украины, а также представители дипкорпуса ЕС. Возможно, блок НАТО присутствовал на этом разговоре виртуально, в виде бесплотного духа или запаха, и Захарова этот запах учуяла. Ей виднее. Будем считать, что акция, о которой Волков объявил 9.02 и которая должна пройти 14.02 – это и есть тот самый "натовский ва-банк".

Акция, предложенная Леонидом Волковым, называется "Любовь сильнее страха". Он призвал россиян вечером 14 февраля, в День святого Валентина, выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так несколько минут.

"Вы поднимите свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко. Все-таки, 14 февраля! Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов",— призвал Волков.

Надо отметить, что Кремль воспринял этот коварный замысел натовских наймитов с мужественным достоинством. Песков объявил, что власть не собирается играть в кошки-мышки, а те, кто нарушает закон, будут наказаны. Вероятно, помимо "санитарного дела", следует ждать "дела фонариков".

Соловьев в своем "Вечере" от 9.02.2021 сообщил, что эта акция с фонариками ему напоминает, "как диверсанты во время войны показывали цели немецким бомбардировщикам". А "политолог" Дмитрий Евстафьев подвел под натовскую диверсию научную базу. Оказывается, они, эти натовские агенты, "формируют пространство социокоммуникационной гибридности". Произнеся эти четыре слова и ни разу не запнувшись "политолог" Евстафьев победно обвел взором студию, явно ожидая аплодисментов, но присутствующие сдержались. Тогда "политолог" веско добавил: "Они метят территорию. А знаете, что это означает? Что с нами начали играть всерьез!".

Вынужден признаться: когда я впервые прочитал это предложение Волкова, оно не вызвало у меня энтузиазма. Показалось каким-то несерьезным. У нас ведь цель какая: режим - свергнуть, Путина – на нары, политзеков, в том числе, естественно, Навального, - на волю. А тут – фонарики. Вещь, конечно, сильная, но может не сработать. Но с другой стороны, вот лично у меня вот прямо сейчас нет какой-то идеи, как немедленно свергнуть режим и добиться всех остальных целей. Опять же, если этот не просто Волков, а целое НАТО весь свой триллион долларов на кон ставит… Короче, пойду светить фонариком. Тем более, что сама идея: "любовь сильнее страха" - правильная, мне нравится.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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