Белорусы штурмуют сайт Техасского зоопарка, который предлагает дать имена тараканам

Белорусы штурмуют сайт Техасского зоопарка, который предлагает дать имена тараканам1
- 10.02.2021, 16:28
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Новый флешмоб.
Техасский зоопарк предложил интересную акцию ко Дню всех влюбленных. Любой желающий может заполнить форму, вписать имя своего «бывшего/бывшей» и 13-14 февраля этим именем назовут одного из тараканов.
Сообщается, что затем этими тараканами будут кормить животных.
Telegram-каналы утверждают, что белорусы штурмуют сайт зоопарка, чтобы дать тараканам имя «Лукашенко». Таких «лукашенок» уже несколько десятков.