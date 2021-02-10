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Официальная статистика: в январе заметно выросли цены на продукты

  • 10.02.2021, 16:32
  • 1,189
Официальная статистика: в январе заметно выросли цены на продукты

То ли еще будет.

Товары и платные услуги в январе в Беларуси подорожали на 1,1%, следует из данных Белстата. Заметнее всего подорожали продукты, пишет tut.by.

Непродовольственные товары в январе подорожали на 1,3%, продовольственные — на 1,5%, а платные услуги — на 0,3%. В годовом выражении рост составил 8,7%, 6,6% и 8% соответственно.

Напомним, с 1 января повысили тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги, а также подняли НДС на лекарства, медизделия, многие продукты и детские товары, что отразилось на розничных ценах.

В 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.

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