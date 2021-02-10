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Cтраны Балтии могут принять отдельный пакет санкций против белорусского режима

  • 10.02.2021, 16:42
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Cтраны Балтии могут принять отдельный пакет санкций против белорусского режима
Фото: LETA.LV

Между Литвой, Латвией и Эстонией идет обсуждение ограничительных мер.

Сейчас идет обсуждение четвертого пакета санкций Евросоюза в отношении белорусских властей, а страны Балтии могут принять отдельный пакет санкций, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис по итогам встречи с президентом страны Гитанасом Науседой 9 февраля, сообщает новостной портал Delfi.

«Четвертый пакет санкций — это европейский пакет санкций, пока что нет ясных критериев, как он будет составляться, — сказал чиновник. — Мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц».

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