Историю эволюции человека еще раз уточнили 10.02.2021, 16:54

Причиной стал анализ ДНК 47 зубов, найденных в Китае.

До сих пор считалось, что предки современных Homo sapiens добрались до Китая из Африки от 65 до 45 тыс. лет назад. Затем модель «позднего распространения» оказалась поставлена под сомнение, после того, как возраст 47 зубов, найденных в 2015 году в пещерах на юге Китая, был оценен примерно в 70-168 тыс. лет. Новая работа группы китайских, американских и австралийских исследователей, опубликованная на днях в PNAS вернула хронологию на место, датировав находки от 16 до 40 тыс. лет, но принесла и новые открытия, пишет «Вокруг света Украина».

Его запутанное происхождение

Уточнить хронологию позволил анализ ДНК, проведенный новейшими методами, недоступными в 2015 году. Было также установлено и то, почему дала сбой датировка по радиоактивному распаду урана в пещерных отложениях. Но родословная, полезшая на свет при подробном генетическом анализе находок, решительно не укладывалась в классическое «они пришли из Африки», притом, пришли одной волной, между 50 000 и 70 000 лет назад.

Прежде всего, в очередной раз подтвердилось, что африканские мигранты, чуждые расовых предрассудков, с большим энтузиазмом скрещивались с местными видами древних гоминидов, и сосуществовали с ними довольно долго, до того, как Homo sapiens стал единственным выжившим видом людей. Некоторые из этих вымерших видов, такие, как неандертальцы, хорошо изучены по множеству костей и археологических артефактов.

Другие, как денисовцы, идентифицированы только по генетическому наследию. Здесь-то исследователей и ждал сюрприз. Изучение двух зубов, обнаруженных в пещере Фуянь позже остальных, в 2019 году, вызвало подозрение, что «поздние денисовцы», с которыми скрещивались выходцы из Африки 50 тыс. лет назад, уже были метисами «ранних денисовцев» и Homo sapiens, добравшихся до этих мест значительно раньше. Иными словами, похоже на то, что «большой волне» переселения и скрещивания с ранними гоминидами предшествовала «малая волна», с датировкой от 100 000 лет и более.

Авторы работы крайне осторожны в выводах, и подчеркивают, что для столь глобального пересмотра человеческой истории нет пока достаточных оснований. Но несколько находок, выбивающихся из общей картины, никак не укладываются в версию «одной волны».

С теми же осторожными оговорками авторов статьи поддержали эксперты из Национального исследовательского центра эволюции человека в Испании. Многократно оговорившись, что «выход из Африки после 70 000 лет назад» является на сегодняшний день доминирующей картиной, они указали на растущее число открытий в Саудовской Аравии, Израиле, Суматре, Лаосе, а, теперь и в Китае, которые никак не удается в эту картину вписать.

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