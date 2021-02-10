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Токсичный для Запада

  • Виталий Портников
  • 10.02.2021, 17:32
  • 3,417
Токсичный для Запада
Виталий Портников

Чем закончился визит Борреля для России.

Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю приходится уже который день оправдываться после своего явно неудавшегося визита в российскую столицу. По возвращении из Москвы Борреля подвергли критике и министры иностранных дел целого ряда стран Евросоюза, и депутаты Европейского парламента, и журналисты. В результате тон, которым Боррель сейчас говорит о своем визите, значительно отличается от того тона дипломатической осторожности, который он избрал во время своего пребывания в Москве и совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава европейской дипломатии говорит о возможности введения новых санкций против России и называет российскую власть «объединенной корыстными экономическими интересами» и «не оставляющей возможности для демократического верховенства закона», — пишет Виталий Портников для «Крым.Реалии».

При этом, впрочем, Боррель продолжает защищать целесообразность своей поездки в Москву и напоминает, что различные делегации из стран-членов ЕС за последние два года посещали Россию 19 раз. «То есть мои коллеги могут поехать, а я нет?» — задался вопросом Жозеп Боррель.

И на этот вопрос стоит дать ответ — что же на самом деле произошло в российской столице, что привело к таким громким последствиям и такой жесткой критике поездки верховного представителя ЕС? А вот что. Отношения России и Запада незаметно для европейских дипломатов, уверен, пересекли очередную «красную линию».

Этот новый поворот можно сравнить с событиями 2014 года, когда в Кремле решились не только на оккупацию, но и на последующую аннексию украинского Крыма. Оказалось, что российский президент Владимир Путин и представители его ближайшего окружения в буквальном смысле слова глухи к предупреждениям руководителей западных стран, что в Москве мало кто интересуется тем, что аннексия Крыма приведет к санкциям и серьезному охлаждению отношений с цивилизованным миром, что удовлетворение имперского честолюбия — или даже проще, личного честолюбия Путина — гораздо важнее, чем партнерские отношения с западными странами и взаимовыгодное сотрудничество с ними. Об уважении к международному праву, к суверенитету самой Украины я уже и не говорю. И уже тогда тональность диалога с Западом значительно изменилась, а обмен визитами из рутины стал событием.

Сейчас тоже произошло изменение — на фоне уже внутриполитических российских событий: попытки отравления, задержания и решения о заключении Алексея Навального и репрессий против участников протестных акций. Жозеп Боррель, видимо, считал, что летит в Москву налаживать контакты и обсуждать последствия действий Кремля, а в российской столице, думаю, могли быть взбешены самим фактом «вмешательства» европейского дипломата в борьбу режима с оппозиционерами. И именно поэтому устроили Боррелю не вежливый прием, а самую настоящую показательную порку. Сергей Лавров даже не пытался изобразить вежливость по отношению к собеседнику, специально подобранные российские пропагандисты задавали вопросы из арсенала еще советской «журналистики»… И понятно, что Боррель был ошеломлен и растерян — как может быть ошеломлен и растерян любой приличный человек, который думает, что его пригласили в ресторан, а оказывается в каком-то притоне.

Но это, думаю, урок не только для Жозепа Борреля. Это урок для любого европейского визитера, который захочет в ближайшее время посетить Москву и поговорить с Путиным или Лавровым. Вежливость окончена — если вы только будете заикаться о Навальном, Крыме, Донбассе, разгоне протестов… Можно говорить только о поставках вакцины Спутник V, необходимости окончания Северного потока-2 и еще о нарушениях прав человека в США, Евросоюзе и, конечно же, в Украине. В последнем случае радушный прием вам обеспечен. Но попробуйте только сказать правду! И мы спустим с цепи и российских дипломатов, и российских пропагандистов, и всех поклонников Кремля на Западе!

Именно поэтому, уверен, Кремль становится в буквальном смысле слова токсичным для западных визитеров. Вряд ли в ближайшее время кто-то из них захочет поехать в Москву.

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