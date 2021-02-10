закрыть
10 февраля 2021, среда, 19:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Испании тех, кто болел коронавирусом, будут вакцинировать с отсрочкой в полгода

1
  • 10.02.2021, 17:49
  • 1,446
В Испании тех, кто болел коронавирусом, будут вакцинировать с отсрочкой в полгода

Первыми вакцинацию проходят люди из домов престарелых и медики.

Министерство здравоохранения Испании объявило, что лицам в возрасте до 55 лет, у которых нет никаких сопутствующих заболеваний, но которые были инфицированы коронавирусом и имели положительный тест, придется подождать шесть месяцев перед вакцинацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В министерстве объяснили это решение тем, что случаи повторного заражения в течение шести месяцев были настолько редкими, что считаются "исключительными".

Но люди старше 55 лет, или люди с заболеваниями, которые делают коронавирус более опасным, будут освобождены от отсрочки и смогут получить прививки в соответствии с группой, в которую они попадают на основании стратегии вакцинации Испании.

На первом этапе плана вакцинации прививки назначаются для жителей домов престарелых и тех, кто о них заботится, и для медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией.

С появлением вакцин AstraZeneca, которая одобрена в Испании только для лиц младше 55 лет, категории были расширены и теперь включают других ключевых сотрудников, в частности, учителей, сотрудников правоохранительных органов, пожарных и военнослужащих, фармацевтов, физиотерапевтов, лиц, осуществляющих уход на дому.

Как только Испания достигнет своей цели по иммунизации не менее 80% людей старше 80 лет вакцинами производства Pfizer и Moderna, она перейдет к вакцинации людей от 70 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич