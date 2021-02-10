«Я не кот»: во время суда в США адвокат случайно вышел в Zoom с забавным фильтром

«Я не кот»: во время суда в США адвокат случайно вышел в Zoom с забавным фильтром1
- 10.02.2021, 18:07
- 3,044
Видеохит.
В Техасе во время судебного заседания через Zoom адвокат Род Понтон случайно вышел в эфир в обличии котенка, пишет «Новое время».
Внимание на данный инцидент у себя в Twitter обратил судья Рой Фергюсон, участвовавший в заседании.
Как объяснил сам адвокат, причиной конфуза стало то, что он вышел в Zoom с компьютера своей секретарши, на котором был включен соответствующий фильтр, и не сразу понял, как его отключить.
«Я не кот», — заверил он остальных участников заседания, пытаясь решить проблему.