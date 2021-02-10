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Посол России в Беларуси пообещал сходить на выставку о судьбе Костюшко

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  • 10.02.2021, 18:50
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Посол России в Беларуси пообещал сходить на выставку о судьбе Костюшко
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
ФОТО: RIA.RU

Мезенцев отреагировал на конфликт, связанный с ролью национального героя Беларуси Костюшко.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев отреагировал в интервью РИА Новости на конфликт, связанный с комментариями инстаграм-акаунта посольства России в Беларуси, о роли национального героя Тадеуша Костюшко.

Ранее Национальный исторический музей Беларуси в своем аккаунте в Instagram выложил пост, посвященный 275-летию со дня рождения Тадеуша Костюшко. Белорусским обществом негативно был воспринят комментарий из аккаунта посольства в Instagram музея по поводу роли Костюшко в истории Беларуси.

«Один из молодых сотрудников посольства, который интересуется историей, порывистый и по-своему смелый, из «постсоветского поколения», посчитал возможным высказать свое личное мнение в аккаунте Национального исторического музея. Он видит в этом свою личную позицию», — сказал Мезенцев.

Мезенцев подчеркнул, что «возникший спор — еще одно подтверждение того, сколь велико значение сказанного слова». «В каждом обществе есть люди, которые имеют различные точки зрения, это важно и естественно, но также важно быть терпимым, уважать мнение других и не хвататься за «холодное оружие», которое хранится и в исторических музеях, чтобы «рубить» направо и налево. Рассчитываю в ближайшее время побывать вместе с коллегами в Национальном историческом музее, ознакомиться с десятками экспозиций, в том числе и с выставкой, посвященной судьбе Костюшко», — заключил Мезенцев.

Скандальный комментарий российского посольства, как и пост со скандальной цитатой Костюшко, до сих пор не удалены и размещены в инстаграме.

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