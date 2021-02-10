закрыть
10 февраля 2021, среда, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана оставили за решеткой

2
  • 10.02.2021, 19:24
  • 2,737
Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана оставили за решеткой
Любовь Лунева

Лукашенковский суд посчитал опрос людей «мелким хулиганством».

Суд Советского района Минска 10 февраля осудил на административный арест журналистов телеканала "Белсат" Любовь Лунёву и Дмитрия Солтана. Судья Марина Фёдорова признала их виновными в "мелком хулиганстве". Солтан получил 15 суток, Лунёва — 10.

Журналистов задержали 9 февраля в районе площади Победы, когда они делали опрос людей. Они находятся в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Та же Фёдорова осудила в среду на 15 суток преподавателя кафедры криминалистики юрфака БГУ Ярослава Кота.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич