Ресурс Эль Мюрид

10.02.2021, 19:36

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Фото: Reuters

Дальше готовых протестовать будет больше — режим делает для этого все возможное.

Абсолютное большинство россиян — 80% — знают о недавних акциях протеста в поддержку Алексея Навального, а каждый пятый россиянин внимательно следил за происходящим, следует из опроса "Левада-центра", с которым ознакомились "Открытые медиа". Уровень протестных ожиданий среди россиян стал максимальным с 1998 года, до 17% готовы лично выйти на улицу в случае митинга, показало исследование.

17 процентов, готовых выходить на протест - это ресурс. Огромный ресурс. Однако нужно понимать, что эти люди могут действительно выйти на улицу только в том случае, если поддержат лозунги и идеи, созвучные им. В очередной раз встает всё тот же вопрос: у нас вроде бы есть оппозиция. Готова ли она выйти за пределы своего узенького кружка любителей и использовать этот колоссальный ресурс потенциальной поддержки? Или ей комфортно пребывать в статусе узенького кружка и далее?

Власть подарила оппозиции ресурс. Безвозмездно, то есть, даром. Оппозиции вообще не пришлось ничего делать - режим всё сделал сам. Своей антинародной преступной политикой. Теперь нужно взять этот ресурс и делать то, ради чего оппозиция и существует - прийти к власти. 17 процентов населения - это двадцать пять миллионов человек. И это только сейчас. Дальше их будет больше - хотя бы потому, что режим делает для этого всё возможное.

Готова ли оппозиция выйти из своих уютных норок и возглавить этих людей, ввести в эту массу свои идеи, победить в войне идей другие и вышвырнуть воров и преступников из Кремля? Пока, как ни парадоксально, но ни малейших причин подозревать оппозицию в желании воспользоваться этим свободным и ничьим ресурсом нет.

А время идет. Либо этот ресурс подхватит кто-то другой, либо протестные настроения выгорят. Третьего варианта у этого сюжета нет.

Мюрид Эль, TG

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