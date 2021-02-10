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Польша прекратила закупки нефти у «Роснефти»

  • 10.02.2021, 20:54
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Польша прекратила закупки нефти у «Роснефти»

Долгосрочный контракт истек.

Крупнейшие энергокомпании Польши прекратили закупки нефти у «Роснефти» в рамках долгосрочных контрактов на поставки трубопроводу «Дружба».

Как сообщает Argus со ссылкой на трейдеров, сторонам не удалось договориться из-за разногласий по цене.

В январе завершилось действие долгосрочного контракта «Роснефти» с польской PKN Orlen, а в конце 2020 года истек контрактат другим польским переработчиком Grupa Lotos.

В результате Полоцкий и Гданьский НПЗ прекратили закупать сорт Urals.

Российские поставщики добиваются повышения стоимости Urals с прокачкой по «Дружбе» в Германию и Польшу в рамках долгосрочных контрактов, рассказали Argus источники на рынке.

Нефтяники спекулируют на том, что прибыльность морских отгрузок из балтийских портов резко выросла, поскольку фрахт заметно подешевел. Но клиенты в Европе не склонны идти на уступки, поскольку их маржа и так невелика в условиях пониженного спроса из-за Covid-19.

Трейдеры сомневаются, что «Роснефть» возобновит поставки в Польшу и в марте, пишет Argus.

Выпадающие объемы - три партии по 100 тысяч тонн - компания направит на экспорт через Балтийское море. Партия из Приморска будет отгружена 21-22 февраля, а из Усть-Луги - 24-25 февраля и 25-26 февраля. Эти объемы, как ожидается, получат торговые компании Glencore и Trafigura по долгосрочным контрактам о предэкспортном финансировании.

Дополнительные партии российской нефти, хлынувшие на открытый рынок, уронили цену Urals. В то время как фьючерсы на Brent закрепились выше 60 долларов за баррель, российский сорт топчется у отметок 54-55 доллара.

По данным Platts, в Средиземноморье (CIF Augusta) 11 февраля Urals продавали по 54,3 доллара за баррель, на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) - по 54 доллара.

«Фундаментальные факторы спотового рынка в феврале резко ухудшились, поскольку план поставок на этот месяц вырос еще на четыре танкерные позиции. При этом существенная часть уже заявленных партий пока не может найти спрос», - объясняет редактор по рынку нефти S&P Global Platts Иэн Стивенсон.

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