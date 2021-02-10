Курорт Шарм-эль-Шейх оградили бетонной стеной 10.02.2021, 21:42

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иллюстрационное Фото

Стена была возведена для безопасности туристов.

Известный египетский курорт Шарм-эль-Шейх оградили 36-километровым бетонным забором с участками проволочной ограды, он отделяет курорт от пустыни. Об этом пишет агентство Reuters.

Соорудив стену, египетские власти намерены повысить уровень защиты и обезопасить туристов. Отмечается, что это лишь мера предосторожности, отдыхающим на курорте ничего не угрожает.

Для въезда в Шарм-эль-Шейх нужно пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра, пишет агентство. Подозрительных лиц будут обыскивать, проверять автомобили, заверил губернатор Южного Синая Халед Фуда.

Reuters отмечает, что Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

Сообщается, что возведение стены вокруг курорта планировалось еще в 2005 году, однако из-за финансовых трудностей инициатива была отложена.

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