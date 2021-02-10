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За год рождаемость в Китае снизилась на 15%

  • 10.02.2021, 22:00
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За год рождаемость в Китае снизилась на 15%
Фото Depositphotos.com

Исторический антирекорд.

Власти Поднебесной остановили «политику одного ребенка», но это пока не дает эффекта.

Согласно данным, опубликованным Министерством общественной безопасности в Китае (Ministry of Public Security) на этой неделе, в 2020 году было зарегистрировано лишь 10,03 миллиона новорожденных по сравнению с 11,79 миллиона год назад — снижение рождаемости на 14,9%. 2020 год стал годом с самым низким уровнем рождаемости за все время существования Китайской Народной Республики, которая была основана в 1949 году.

Демографический вопрос может стать серьезной проблемой для китайской экономики в будущем, когда нынешнее трудоспособное население достигнет пенсионного возраста. Эксперты утверждают, что, если такая тенденция сохранится, то Китай столкнется с проблемой старения населения. Согласно последним данным Национального бюро статистики (National Bureau of Statistics), в прошлом году в Китае насчитывалось 250 миллионов человек старше 60 лет, что составляет 18% населения страны, пишет CNN.

С 1979 по 2015 год в Китае проводилась «политика одного ребенка» с целью взять под контроль стремительный рост населения страны. Семьи, которые ждали второго ребенка, были вынуждены выплачивать большой штраф, либо женщина должна была сделать аборт. В результате этой политики уровень рождаемости в Китае резко снизился. В то же время число людей старше 65 увеличилось с 3% в 1965 году до 10% в 2015, когда правительство разрешило заводить до двух детей в семье.

Однако это разрешение не остановило спад рождаемости, так как родители привыкли к распространенной в развитых странах тенденции иметь меньше детей. Национальная перепись, которая началась в Китае в ноябре, вероятно, покажет снижение населения Китая впервые за десятилетия, и Индия может опередить Китай по количеству жителей.

Ожидается, что к 2050 году 480 миллионов человек в Китае будут старше 60, что составит треть населения.

Китайские лидеры осознают, какой ущерб может принести экономике старение населения. Сейчас правительство стремится поощрять семьи к рождению детей — после наказаний семей на протяжении десятилетий, где было более одного ребенка.

В 2018 году в газете «Жэньминь жибао», печатном издании Коммунистической партии Китая, была опубликована статья, где утверждалось, что «рождение детей — это не только семейный, но и общенациональный вопрос». В статье также было отмечено, что «влияние низкой рождаемости на общество и экономику уже начинает проявляться».

В китайском обществе начинает расти давление на женщин, чтобы они выходили замуж и рожали детей. Однако молодые женщины, родившиеся в начале ХХІ века, вообще отказываются от идеи брака. С 2013 по 2019 год число людей, вступающих в брак в Китае, сократилось на 41%.

По мнению Гителя-Бастена (Gietel-Basten), демографа из Гонконгского университета науки и технологий, старение населения в Китае — необратимый процесс. Китайскому правительству следует готовиться к этому, чтобы компенсировать возможные последствия, а не продолжать давление на женщин. «Это можно сделать через повышение производительности труда, изменения в образовании, реформы пенсионной системы, системы здравоохранения. Нужно инвестировать в это сейчас, чтобы смягчить более серьезные проблемы в будущем», — считает демограф.

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